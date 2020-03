Leonardo Greco, news Coronavirus: “Inizio a vedere un filo di luce”

Leonardo Greco, le ultime news sul Coronavirus: l’ex tronista da due giorni non ha bisogno del respiratore

Buone notizie per Leonardo Greco! L’ex tronista di Uomini e Donne questa mattina condivide su Instagram un selfie che lo ritrae con un grande sorriso, attraverso il quale svela nuovi dettagli sul suo ricovero. Ricordiamo che è stato ricoverato nella terapia intensiva dell’Ospedale Sacco di Milano, poiché ha contratto il Coronavirus. Fortunatamente oggi arrivano ottime notizie: non ha bisogno più del respiratore. Questo per Leonardo, come confessa lui stesso sul social, è il secondo giorno senza ossigeno. Non solo, l’ex tronista rivela di non avere più la febbre. Nonostante ciò, ci tiene a precisare che questo è un percorso ancora abbastanza lungo. La terapia che sta facendo gli causa malessere e nausea. Ma dopo ben 13 giorni dall’inizio di questo incubo, può oggi affermare che sta vedendo un filo di luce lungo questa strada. L’ex tronista, inoltre, ringrazia tutti coloro che in questo periodo gli stanno dando tutto il loro sostegno.

Leonardo Greco dà una bella notizia ai fan: il vocalist appare sui social con un grande sorriso

“Buongiorno, mi avete dimostrato da subito tantissimo affetto, ve lo voglio ripagare con il mio sorriso perché è il mio secondo giorno senza ossigeno e non ho più febbre”, rivela Leonardo sulla sua pagina di Instagram. Un gran bel sorriso quello che oggi vediamo stampato sul suo volto e che rende i fan più che felici. Sono tanti coloro che si sono preoccupati per le sue condizioni di salute in questi giorni e oggi arriva proprio una bella notizia! Già nella giornata di ieri la fidanzata Cinzia aveva dato un lieto annuncio, attraverso il quale rivelava che Greco sta meglio. La ragazza aveva dichiarato che il vocalist sta, appunto, rispondendo bene alla terapia. Ovviamente, la fidanzata non vede l’ora di riabbracciarlo!

Leonardo Greco, news sul ricovero: l’incubo è iniziato qualche settimana fa

L’incubo di Leonardo ha preso inizio lo scorso 29 febbraio, quando ha accusato un senso di malessere. Domenica primo marzo è poi arrivata la febbre. Quella sera ha iniziato, inoltre, ad avere una brutta tosse secca. Vedendo la febbre persistere, come ha raccontato Cinzia, hanno scelto di consultare il medico di base, per poi chiamare il 112. Dopo ciò, Leonardo Greco è stato ricoverato in terapia intensiva, in quanto è risultato positivo al test sul Coronavirus.