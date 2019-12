Uomini e Donne, Alessandro Basciano sul trono? Le belle parole su Giulia

Uomini e Donne, Alessandro Basciano ricorda Giulia Quattrociocche con delle belle parole

Alessandro Basciano è stato la ‘non scelta’ di Giulia Quattrociocche a Uomini e Donne. L’ormai ex tronita ha deciso di lasciare il programma insieme a Daniele Schiavon, con cui la relazione sembra procedere a gonfie vele. Una scelta arrivata all’improvviso e in modo inaspettato. A portarla a prendere immediatamente una decisione durante la puntata è stato proprio Alessandro, il quale aveva ormai notato la forte complicità che la legava al suo rivale. Ora Basciano sta cercando di ritrovare un po’ di tranquillità, come lui stesso rivela in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine. L’ex corteggiatore ammette che il suo percorso con Giulia è terminato con un finale che lui stesso aveva immaginato da qualche tempo. Il ragazzo confessa di aver notato un allontanamento da parte della Quattrociocche, ma ha preferito comunque continuare a lottare per lei. Ora a dargli la forza ci pensa suo figlio Nicolò, avuto da una sua precedente relazione. Trascorrerà il periodo natalizio insieme a lui e alla sua ex compagna, con la quale ha mantenuto un rapporto pacifico. Intanto, nella sua intervista, Alessandro spende delle belle parole per la Quattrociocche.

“Giulia mi ha fatto vivere dei bei momenti, stavamo bene insieme, ma quando dall’altra parte nasce qualcosa di speciale non puoi farci niente”, spiega Alessandro. Basciano non si sente preso in giro, anzi crede proprio che la Quattrociocche sia stata corretta. In particolare, l’ex corteggiatore vuole far notare come Giulia abbia continuato, quasi subito, il suo trono con due sole persone. “Penso che avesse un interesse verso di me, ma non fosse scattata quella scintilla in più: non posso rimproverarle e rimproverarmi nulla. Quello che è successo è un capitolo chiuso”, dunque nessun risentimento da parte di Alessandro nei confronti di Giulia. Ora Basciano ammette di avere intenzione di andare avanti e di pensare a sé stesso.

Alessandro Basciano nuovo tronista a Uomini e Donne? Risponde lui

Ciò che tutti si stanno chiedendo è: Alessandro Basciano sarà il nuovo tronista? Sono in tanti i telespettatori che sperano di vederlo salire sul trono, tanto che durante la scelta di Giulia molti chiedevano di farlo iniziare questo nuovo percorso. “Rimettermi in gioco sarebbe la possibilità per prendermi il mio tempo e cercare la donna che ho sempre voluto al mio fianco”, dichiara Alessandro. Dunque, l’ex corteggiatore accetterebbe con gioia di diventare un tronista. “Vorrei una ragazza come lo era per certi aspetti Giulia: di sani principi, semplice, genuina e spontanea”, spiega Alessandro.