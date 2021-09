Uomini e Donne, Alessandro Basciano: finita con Erjona, lui è distrutto

Alessandro Basciano e Erjona Sulejmani si sono lasciati da giorni, ma la fine del rapporto ha lasciato il segno nell’ex tentatore di Temptation Island. E sono tanti gli amici del giovane che sono preoccupati per lui e hanno aggiornato i fan su come sta al momento l’ex di Uomini e donne.

A svelare qualche particolare in più su come sta oggi Basciano è stato nelle ultime ore Amedeo Venza. In alcune Instagrm stories ha riferito che che Alessandro sta veramente male. Una cosa questa che dispiace molto i fan dell’ex tentatore.

Come ha ricordato anche Venza, quando si vivono certe storie non si può misurare il dolore attraverso quello che accade. C’è chi sta davvero molto male per una storia finita e chi invece riesce metabolizzare il tutto con maggiore facilità.

Venza, nel attestare tutto il suo dispiacere e la sua vicinanza a Basciano, ha anche ricordato che Alessandro fa davvero tanta fatica a reagire. Il giovane però può contare su una presenza preziosa ed importante nella sua vita: il figlio. E sicuramente proprio questo amore lo porterà ad avere la forza e l’energia giusta per affrontare questo particolare momento.

Negli ultimi giorni Basciano si era messo a nudo ed aveva raccontato sui social il dolore che sta vivendo. Momenti molto delicati durante i quali si fanno cose che ci snaturano. “Ho perso la mia dignità e l’ho buttata nel ce**o” ha detto l’ex volto di Uomini e Donne.

A causa della sua pena d’amore, Alessandro ha perso molti chili, il sorriso e la capacità di credere ancora nell’amore. Lui si è messo in discussione, ha cercato di capire come sia stato possibile che la persona che ti proclama amore, poi alla fine è quella che ti ferisce e colpisce all’improvviso.

Lui non ha però rimpianti. Ha cercato di fare tutto il possibile per non fare finire questa relazione. Dunque la sua coscienza è a posto. Lui si tiene per sé la su delusione, perché solo chi realmente lo conosce sa quanto male sta in questo momento.

Le parole di Alessandro stanno facendo il giro del web. Da molte fan sono arrivate parole di vicinanza e sostegno per Alessandro, che ha dimostrato un grande coraggio. Non è da tutti, infatti, mettersi a nudo ed aprirsi così tanto sui social. Raccontando le proprie fragilità.