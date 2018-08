Uomini e Donne, Aldo: “Ecco la sorpresa più bella che mi ha fatto Alessia”

By

Uomini e Donne, Aldo e Alessia: la sorpresa più bella della Cammarota

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Aldo e Alessia di Uomini e Donne. Sposati e con due figli, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice si sono costruiti una solida vita a Catania. Qui i due hanno aperto anche un locale, il Keep Up, che fa affari d’oro. Insomma, Aldo Palmeri e Alessia Cammarota hanno saputo trovare insieme la loro felicità, grazie all’amore nato negli studi di Maria De Filippi. A Uomini e Donne Magazine, il siciliano ha sottolineato il profondo sentimento che Alessia ha sempre avuto nei suoi confronti tanto da spingerla a compiere un grande gesto d’amore, in grado di cambiare totalmente la sua vita.

“Alessia fa grandi sorprese, di spessore. Agli inizi della nostra conoscenza non riuscivo ad ambientarmi a Roma, la città in cui lei viveva e lavorava. Una mattina le proposi di trasferirci a Catania, la mia città. Quella sera dopo il lavoro mi chiese un brindisi e guardandomi mi disse: “Brindiamo alla nostra nuova vita a Catania”. Da lì capii quanto fosse forte il legame d’amore che ci univa“, ha confidato Aldo. “Ho realizzato tutto quello che mi ero prefissato nella vita. Ho una bellissima famiglia, il nostro lavoro e una casa. Questi sono i tre punti fondamentali che mi rendono felice. Non posso desiderare altro”, ha aggiunto Palmeri.

Aldo e Alessia di Uomini e Donne stanno insieme dal 2014

Aldo Palmeri e Alessia si sono conosciuti nel 2014 a Uomini e Donne. La scelta è avvenuta all’improvviso, il 15 aprile di quell’anno mentre il matrimonio è arrivato in dicembre. I due hanno costruito subito una famiglia, tanto che poco tempo dopo è arrivato prima Niccolò e poi Leonardo.