Uomini e Donne, Aldo e Alessia: nuovo lavoro e come stanno dopo l’aborto

Nuovo capitolo nella vita di Aldo Palmeri e Alessia Cammarota. La coppia di Uomini e Donne sta per lanciarsi in una nuova avventura: sta per aprire un nuovo locale a Catania, città natale dell’ex tronista dove l’ex corteggiatrice si è trasferita per amore.

Come rivelato da Alessia su Instagram, durante un ask con i follower, la nuova attività sarà un lounge bar. Ovvero un locale elegante e raffinato dove verranno servite perlopiù bevande alcoliche. Per la Cammarota e Palmeri si tratta della seconda attività dopo il Keep Up, il pub chiuso qualche tempo fa sempre in Sicilia.

Al momento Aldo e Alessia di Uomini e Donne non hanno svelato il nome della loro nuova impresa nel settore della ristorazione ma la Cammarota ha chiarito che nel loro lounge bar lavorerà principalmente Palmeri. Alessia resterà però a disposizione per qualsiasi evenienza e necessità.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è concentrata sul suo ruolo di mamma e su quello di influencer che, in barba a critiche e malelingue, le regala tante soddisfazioni e opportunità. Proprio di recente Alessia Cammarota ha spiegato che lavorare sul web non è facile come sembra e che è un impiego faticoso e impegnativo come tanti altri.

Ma perché Aldo e Alessia hanno chiuso il loro Keep Up, tra i pub più frequentati di Catania grazie anche alla popolarità della coppia nata in tv nel programma di Maria De Filippi? Queste le parole dell’ex estetista su Instagram:

“Avevamo bisogno di qualcosa di più grande. Ma non è stato così semplice trovare il giusto locale per realizzare il nostro progetto. Col tempo è arrivato e non vediamo l’ora di farvelo vedere”

Un progetto, quello del lounge bar, che Alessia Cammarota e Aldo Palmeri hanno in mente da parecchio e che ora finalmente sta per diventare realtà.

Aldo e Alessia hanno perso il terzo figlio

Alessia Cammarota ha inoltre confidato come sta ora, dopo aver perso qualche mese fa il terzo figlio che aspettava. Un aborto spontaneo di cui la diretta interessata non ha mai svelato troppi dettagli.

“Sto bene, sono felice. Ci sono ancora momenti no. Ma quando arrivano mi fermo, mi assento un po’ dai social e mi concentro su tutto quello che di splendido mi ha dato la vita”

Aldo e Alessia hanno avuto due bambini dopo l’esperienza a Uomini e Donne, dove si sono conosciuti e innamorati. Il primogenito Niccolò è arrivato nel 2015 mentre Leonardo è nato due anni dopo.