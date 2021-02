Aldo Palmeri e Alessia Cammarota sono in attesa del terzo figlio. Una notizia che ha stupito il pubblico di Uomini e Donne, perché fino a qualche tempo fa la coppia sembrava volersi fermare a due figli. Ma i fan non possono che essere felici del fatto che la famiglia Palmeri si allargherà. Così come la famiglia di Uomini e Donne, grazie a una delle coppie più longeve tra quelle che ancora resistono e che si sono formate nel programma. Aldo e Alessia hanno attraversato anche una profonda crisi, ma si sono ritrovati e sono più innamorati di prima. E adesso sono al settimo cielo, dopo aver scoperto che diventeranno di nuovo genitori.

Dopo il tenero annuncio delle scorse ore, i fan hanno iniziato a fare domande ad Aldo e Alessia. La prima domanda che hanno rivolto alla coppia, che ha risposto insieme, è se desiderano una femminuccia. Sono genitori di due maschietti: Niccolò, che ha cinque anni, e Leonardo, che invece ne ha tre. Per loro comunque è indifferente, sono curiosi anche di vedere come sarebbe avere tre maschietti in casa. Tre anni fa non volevano avere altri figli e infatti Alessia aveva raccontato ai suoi fan che aveva preso precauzioni per evitare di rimanere incinta.

A distanza di tre anni però hanno iniziato ad avvertire il desiderio di diventare di nuovo genitori. Hanno iniziato a parlarne e Alessia ha rivelato una curiosità a tal proposito. Una volta deciso di provare ad avere il terzo figlio, la Cammarota ha raccontato che ha prima deciso quando più o meno partorire e poi, facendo due conti, hanno iniziato a provarci. Tutto è andato come previsto, il terzo figlio è arrivato subito e per loro è una grande gioia. “I bambini si desiderano”, ha risposto Alessia a chi le ha chiesto se è stato cercato. Quindi lo hanno voluto. Il 1 marzo ha un esame grazie al quale scopriranno anche se è maschio o femmina.

Come ha scoperto di essere incinta? Nel modo più classico: con un test di gravidanza, non c’è nessun aneddoto da raccontare. Aldo era insieme a lei in bagno e il risultato è arrivato subito. Non hanno avuto neanche il tempo di fare un video o qualcosa che potessero conservare per ricordo. Aldo e Alessia hanno inoltre raccontato che non hanno paura di non avere più tempo per loro con tre bambini. Non sono spaventati, Alessia già si dedica in tutto e per tutto ai suoi figli quindi avere un terzo bambino non la preoccupa. Anche Aldo è dello stesso avviso. E si è commosso spiegando il suo pensiero: