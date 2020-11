Uomini e Donne, Agostino Penna non sapeva del cambio sigla: “È strano”

Lo storico jingle di Uomini e Donne è stato ideato da Agostino Penna, che anni fa era una presenza fissa nel programma di Maria De Filippi. Anche quando lui è andato via, la sigla è rimasta la stessa e ha fatto compagnia al pubblico per quasi vent’anni. Nelle ultime due puntate invece la produzione ha deciso di cambiare musica, ma non si conosce il reale motivo per cui sia stata presa questa decisione. Il pubblico è molto amareggiato e contrariato: tutti chiedono a gran voce che si ritorni al vecchio e caro jingle. Una musichetta che fa parte della storia del programma e ne è ormai un inconfondibile simbolo.

TV Blog ha deciso di raccogliere il parere di Agostino Penna, che pare sia all’oscuro di tutto. Il maestro ha infatti spiegato di non sapere cosa sia successo e che forse è in corso una sperimentazione di qualcosa di nuovo. Anche lui è rimasto un po’ spaesato da questo cambiamento, come il pubblico. Non riesce a spiegarsi il motivo, ma vorrebbe saperlo:

“È un po’ strano, in effetti. Ci deve essere qualche ragione, che mi sfugge. […] Mi dispiacerebbe se non fosse un fatto episodico, ma non ne farei un dramma. Ecco, diciamo che più avanti sarò curioso di sapere il motivo, di sapere cosa sia accaduto”.

Agostino ha tenuto a specificare che con le sue parole non intende affatto dire che il suo jingle sia insostituibile. Né che erano tenuti ad avvisarlo. Tuttavia è molto dispiaciuto di questo cambiamento, anche perché rappresenta per lui un valore affettivo. Rimarrà sempre legato a Uomini e Donne e quindi non ascoltare più il jingle che ha ideato per il programma gli dispiace molto. Non ne fa quindi una questione di diritti d’autore, cosa che invece si è ipotizzata ieri. Ma se non è un problema di diritti, allora vorranno davvero fare questo cambiamento?

Il pubblico si è già espresso: non è d’accordo con la sostituzione della vecchia sigla. O forse non è d’accordo anche perché è la nuova che non è piaciuta affatto. O forse è una combinazione di tutte e due le cose. Fatto sta che c’è un grande punto interrogativo sul jingle al momento. La redazione non si è ancora pronunciata. Arriveranno spiegazioni ufficiali oppure si è trattato di un evento eccezionale?