Uomini e Donne sigla, nuova musica: perché è cambiato il jingle

Perché è cambiata la sigla a Uomini e Donne? Da qualche giorno nel programma di Maria De Filippi c’è un nuovo jingle. Da anni e anni c’è sempre stata la stessa musica ad accompagnare l’arrivo dei protagonisti in studio. I corteggiatori e le corteggiatrici che scendono le scale lo hanno sempre fatto con lo stesso ritmo. Poi nelle ultime puntate qualcosa è cambiato. E il pubblico non l’ha presa affatto bene! I telespettatori sono affezionati al vecchio jingle di Uomini e Donne, diventato un simbolo di riconoscimento del programma.

Ebbene, in tantissimi si sono posti questa domanda. Soprattutto perché la nostalgia del vecchio jingle si è fatta subito sentire. Inoltre la nuova sigla scelta non è neanche piaciuta più di tanto al pubblico. O forse è l’affetto per quella vecchia che ne fa sentire forte la mancanza. Non ci sono risposte ufficiali alla domanda perché è cambiata la sigla a Uomini e Donne, ma qualcosa è iniziato a trapelare. Bubino Blog infatti ha rivelato con un tweet che potrebbero esserci dei problemi di diritti.

La sigla di Uomini e Donne è stata ideata da Agostino Penna. Il maestro era presente in studio nelle puntate di anni fa e il pubblico lo ha ritrovato a Tale e Quale show di recente. Penna era tra il pubblico con la sua tastiera e si esibiva anche mentre i protagonisti ballavano. Poi ha lasciato il programma, ma il suo jingle è rimasto. Fino a pochi giorni fa. Al momento sarebbero in corso delle rinegoziazioni dei diritti, quindi è possibile che la vecchia sigla torni presto a Uomini e Donne. Il portale però ha fatto notare anche altro. Un particolare che forse ad alcuni è sfuggito.

A quanto pare la nuova musica è stata aggiunta in un secondo momento, non in studio. Quindi mentre i protagonisti del Trono Over e del Trono Classico percorrevano la passerella c’era il classico jingle nella registrazione. Insomma, la nuova sigla sarebbe stata aggiunta in post produzione. Forse anche per questo non ci sono state reazioni in studio o sensazioni di smarrimento, quelle provate invece dal pubblico. A questo punto la domanda è: a Uomini e Donne tornerà il vecchio e amato jingle?