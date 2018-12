Uomini e Donne, accesi scontri al Trono Over: Maria De Filippi non ci sta più

Uomini e Donne, Maria De Filippi interviene durante una lite: “Calmatevi”

A Uomini e Donne, in particolare nel corso della puntata del Trono Over del 3 dicembre, si accende uno scontro molto acceso tra due cavalieri. Maria De Filippi decide di intervenire per placare una volta per tutte la situazione. Non è, infatti, la prima volta che in studio tra i senior avvengano confronti simili. Questa volta protagonisti dello scontro sono Rocco e Nino. I due da sempre si scontrano in modo abbastanza forte nel corso delle puntate. Tra loro, infatti, non corre decisamente buon sangue. Ogni volta che Rocco si ritrova ad affrontare una determinata situazione in studio, Nino interviene. Da qui nasce sempre un acceso scontro. Mentre Fredella annuncia di voler chiudere definitivamente ogni tipo di legame con Gemma, Nino decide di attaccarlo duramente, in quanto continua a non riuscire a comprendere i suoi interventi. Non solo, il cavaliere accusa Rocco di essere una persona offensiva. Più volte Fredella ha soprannominato il collega “Mastro Lindo”, a causa della sua calvizia.

Rocco addirittura si alza dalla sua sedia per continuare il suo scontro con Nino. Ma ecco che interviene la conduttrice, che sembra non voler più sostenere questo tipo di confronti. Maria consiglia tutti i presenti a calmarsi. La De Filippi è sicura del fatto che si possano affrontare determinate situazione mantenendo anche la calma. Ma Nino e Rocco sembrano non ascoltare la conduttrice, tanto che continuano a discutere animatamente. “Calmatevi, impariamo a valutare”, afferma Maria durante questa accesa discussione. La conduttrice è convinta del fatto che i cavalieri, discutendo in modo così forte, potrebbero accusare anche dei problemi di salute. “Fa male anche alla salute”, afferma la De Filippi con tutta la sua calma.

Uomini e Donne, Rocco e Nino discutono animatamente e Maria De Filippi non ci sta

La discussione tra Rocco e Nino sembra finalmente placarsi e Maria tenta di far ragionare entrambi. Il secondo ammette di rendersi conto di sbagliare, in quanto rischia di mettersi agli stessi livelli di Fredella. Intanto, interviene anche Mariangela, la quale invece sostiene l’atteggiamento di Nino: “Meno male che c’è lui!”