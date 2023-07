Uomini e Donne, 4 ex tronisti sbarcano su Onlyfans: chi sono

Le vie dello spettacolo non sono infinite a differenza di quelle dell’amore. Qualche ‘meteora’, dopo aver assaggiato la magia della lucina rossa della telecamera, rimane a bocca asciutta, senza riuscire a restare nel ‘giro che conta’. Altrimenti detto senza fare strada nel poco fatato mondo della tv. Di esempi ce ne sono a bizzeffe. Uno dei programmi che sforna in continuazione personaggi desiderosi di rimanere aggrappati al piccolo schermo è Uomini e Donne. ‘Fisiologico’ però che a farcela sia il cosiddetto “uno su mille”. Gli altri tornano ai vecchi lavori oppure tentano di diventare star di Instagram. Qualcuno osa ancora di più e sbarca su Onlyfans. Naturalmente per provare a monetizzare tramite la propria immagine.

L’ultimo in ordine di tempo è Giulio Raselli. Nel dating show di Maria De Filippi è stato sia corteggiatore (tentò di conquistare il cuore di Giulia Cavaglià), sia tronista (scelse Giulia Urso, ma la love story finì dopo pochi mesi). “Pensavo che non facesse per me e di non aprirlo mai. Le cose nella vita cambiano”, ha scritto in una Story Instagram, invitando i suoi ‘seguaci’ ad aprire il suo nuovo profilo Onlyfans.

Ah, per chi non lo sapesse: trattasi di una piattaforma in cui molti personaggi pubblicano materiale per adulti, quasi sempre dietro compenso sottoforma di abbonamento o mancia. A giudicare dall’annuncio e dalla foto, anche Raselli sta puntando a realizzare un business con contenuti piccanti. Amen!

Raselli non è un pioniere tra gli ex tronisti. Prima di lui altri tre hanno avviato questa attività. Stiamo parlando di Matteo Fioravanti, Joele Milan e Lucas Peracchi. Per quel che riguarda quest’ultimo, il cui nome d’arte è tutto un programma (Purosangue), si è spinto ancor più in là, cominciando anche una carriera nel mondo del cinema per adulti. A Uomini e Donne lo si ricorda per avere terminato il trono tra mille polemiche (si mise d’accordo con Giulia Carnevali per far durare di più il percorso e acquisire maggiore visibilità. Fu smascherato e scoppiò un putiferio).

Matteo Fioravanti lo si ricorda invece per la scelta di Noemi Baratto (la storia è poi naufragata). A UeD vi sbarcò nel 2021. Suo compagno di trono fu proprio Joele Milan che fu cacciato poco dopo l’inizio del percorso. Il motivo? Aveva fatto in modo che una corteggiatrice, Ilaria, potesse sentirlo anche lontano dalle telecamere tramite un suo amico. Le regole del dating show non lo permettono. Quando la vicenda venne a galla, fu cacciato da Maria De Filippi.