Lucas Peracchi è diventato un attore (non di film per bimbi): dettagli

Un ex volto di Uomini e Donne è recentemente finito al centro delle cronache rosa, dopo aver annunciato di essere entrato nel mondo del dei film per adulti. Di chi stratta? Dell’ex tronista Lucas Peracchi, che partecipò al programma di Maria De Filippi nel 2015. Ebbene, Lucas ha aperto recentemente la sua nuova pagina Instagram dal nome “Purosangue.Lucas”, in cui ha iniziato a sponsorizzare i suoi video a luci rosse insieme ad alcune ragazze. Non certo materiale adatto ai bimbi, bensì prodotti audiovisivi per soli maggiorenni.

Lucas Peracchi: la nuova vita dell’ex tronista

Sono passati sette anni da quando Lucas Peracchi scese le scale di Uomini e Donne per sedersi sul famigerato trono. Al suo fianco, all’epoca, c’era Andrea Damante. I due ebbero forti scontri, tanto da quasi arrivare alle mani. Peracchi accusava il deejay di essere troppo viziato e di avere avuto sempre tutto facile nella vita, a differenza sua. Ad ogni modo, poco dopo, l’ex tronista fu costretto ad abbandonare il programma dopo essere stato ‘smascherato‘ dalla produzione.

Difatti, Lucas si era messo d’accordo con la sua corteggiatrice, Giulia Carnevali, per poter restare più tempo possibile sul trono e avere la ‘scelta dei sogni’. Complice in tutto ciò, poi, fu Tara Gabrieletto, scelta dell’ex tronista Cristian Galella, che, da lì, non fu mai più invitata in trasmissione. Una conclusione, dunque, alquanto fallimentare, al contrario di quella di Damante, che finì per scegliere Giulia De Lellis.

Dopodiché, Lucas ha avuto una lunga storia con Mercedes Henger, figlia di Eva Hanger. La relazione fu molto turbolenta e i due avevano documentato i loro alti e bassi sui vari giornali e salotti televisivi. Addirittura, la madre di lei lo avrebbe accusato di violenza contro la figlia. Accuse che, sia Lucas che Mercedez, avevano smentito durante le loro ospitate nei programmi di Barbara D’Urso, Pomeriggio Cinque e Domenica Live. Ad ogni modo, nel 2021 la storia è ufficialmente giunta al termine.

Solo recentemente Peracchi aveva annunciato di essere sbarcato su OnlyFans, la nota piattaforma a pagamento. Ora, invece, ha deciso proprio di spingersi oltre. Nonostante ciò, Lucas ha dichiarato nelle sue storie Instagram che continuerà anche a dedicarsi alla sua attività di personal trainer. “Anche se adesso sono un attore hard non è che non farò più programmi di allenamento, anzi li farò anche specializzati proprio per questo discorso. Quindi non esitate a chiedere”, ha scritto.