Uomini e Donne 23/24 come finisce: Gemma & co tra liti e sospetti

L’ultima puntata di questa edizione di Uomini e Donne inizia con Gemma Galgani, che sta continuando a conoscere Pietro. Quest’ultimo spiega che ancora deve elaborare alcune situazioni, ovvero il lutto dopo la morte della sua compagna. Tina Cipollari, però, ritiene che chi partecipa al programma dovrebbe ritenersi pronto ad andare avanti. Intanto, Pietro anticipa che nei prossimi mesi estivi continueranno a conoscersi, ma appare un po’ dubbioso. Pertanto, neanche in questa edizione arriva il lieto fine per Gemma, la quale però questa estate continuerà questa nuova conoscenza.

Al centro studio siedono poi Marcello e Francesca. Gianni Sperti vorrebbe sapere cos’è accaduto tra loro ed esce fuori che si sono baciati. “Perché gli fai l’interrogatorio. Fallo solo a lui, lei si imbarazza”, precisa Maria De Filippi riprendendo l’opinionista. Intanto, la conduttrice nota che Jasna se la sta ridendo sotto i baffi. Le chiede di intervenire e ancora una volta la dama non perde l’occasione per attaccare Marcello.

Si torna a parlare di loro dopo la scelta di Asmaa e Cristiano. Maria De Filippi vuole sapere cos’è accaduto tra loro durante il ballo, avendo notato alcune tensioni. Messina si è appena avvicinato a Jasna per dirle che, anche questa volta, non ha perso occasione per attaccarlo. Tra i due si accende uno scontro, con Gianni che si schiera dalla parte di Jasna e Tina dalla parte di Marcello.

Cristiano e Asmaa decidono di chiudere il loro percorso a UeD come una coppia. I due si siedono al centro studio, ma non convincono molto i presenti in studio. In particolare, Tina ritiene che sia strano questo incredibile colpo di fulmine avvenuto tra i due. “Non ci sono state telefonate, dalla scorsa registrazione siamo stati sempre insieme, sia da lei che da me. Abbiamo girato l’Italia insieme, siamo stati benissimo”, racconta Cristiano.

Ed ecco che il cavaliere annuncia di essersi innamorato di Asmaa, la quale ricambia. La situazione stupisce abbastanza e torna alla mente il momento in cui Giulia, qualche giorno fa, aveva ipotizzato che i due già avessero iniziato una conoscenza in segreto. Ma non è lei oggi a intervenire durante questa scena. Ci pensa Cristina Tenuta, la quale vorrebbe scagliarsi contro Cristiano, ma Asmaa non glielo permette:

“Per favore, non puoi rovinare questo momento, basta. Questa è cattiveria. Lo vivo 24 ore su 24. Chi vuole una cosa la fa e noi la stiamo facendo. Vedremo te, dopo due anni che sei qua. Auguro a qualsiasi donna di trovare un uomo come Cristiano. Parlo per me e basta, fine”

Cristiano entra poi in studio con delle rose e chiede ad Asmaa di andare via subito dallo studio. Lei, però, ritiene che sia giusto restare nello studio per assistere allo svolgimento di quest’ultima puntata. Gianni critica questa sua decisione e, intanto, Tina ammette di avere dei sospetti: “Sembra un po’ strana questa cosa, che due caratteri come i vostri si sono trovati e vi siete innamorati”. Intanto, proprio in queste ore è spuntata fuori una segnalazione che vede i due litigare animatamente in un bar.

Tina Cipollari alla fine decide di fare un discorso, ringraziando un po’ tutti, visto che questa è l’ultima puntata dell’edizione 2023/2024. “Saremo convocati o questo è un addio? Almeno uno sa le sue sorti”, chiede poi a Maria. Dalla reazione di De Filippi, che ride divertita, è chiaro che i due opinionisti saranno presenti nella prossima edizione.