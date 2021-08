Uomini e Donne 2021: quando inizia la nuova stagione

Manca davvero pochissimo alla messa in onda della prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne, il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Dopo tante incertezze ecco spuntare la data ufficiale dell’inizio della trasmissione.

La stagione 2021-2022 del fortunato format in quota Mediaset sta quindi per tornare e sono davvero tante le persone che non vedono l’ora di deliziarsi con i siparietti di Tina Cipollari e Gemma Galgani, e non solo. La prima puntata di Uomini e Donne sarà trasmessa lunedì 13 settembre.

La fascia oraria dedicata alle storie d’amore di tronisti, dame e cavalieri è sempre la consueta, cioè quella delle 14,45. La messa in onda delle puntate sarà giornaliera, dal lunedì al venerdì. Trono over e Trono classico saranno divisi come avveniva in passato?

Come è accaduto anche nella scorsa stagione, non ci saranno giorni dedicati esclusivamente agli uni o agli altri. Trono over e Trono Classico coesisteranno. Nella giornata di ieri sono iniziate le registrazioni del programma, di cui si è già parlato anche nel nostro articolo dedicato ad una new entry.

Gli occhi sono puntati tutti su Andrea Nicole. La prima tronista ad aver avuto in passato un processo di transizione. Ma non è tutto, perché tra i momenti più attesi della prima puntata di Uomini e Donne c’è anche l’incontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani.

Proprio nella giornata di martedì 24 agosto, grazie ad un’anticipazione di Riccardo Signoretti per il Settimanale Nuovo, si è appreso che la Galgani durante la pausa estiva del programma è ricorsa al bisturi. Ancora un lifting quindi per la dama torinese. Ma cosa si è rifatta stavolta la Galgani? Stando a quanto rivelato nel corso di un’intervista a Settimanale Nuovo, la torinese si è rifatta il seno.

Cosa dirà Tina su questa novità di Gemma? Lo scopriremo solo vedendo la prima puntata di Uomini e Donne. L’appuntamento con il dating show è quindi per lunedì 13 settembre alle 14,45 su Canale 5. Sono attesi in studio anche le coppie protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island.