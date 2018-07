Uomini e Donne news, Ida e Riccardo a Temptation Island: arriva la replica di Sossio

Ida e Riccardo da Uomini e Donne a Temptation Island: Sossio Aruta dice la sua

Cosa pensa Sossio Aruta della partecipazione di Ida e Riccardo a Temptation Island? Da quando è stata data per certa la loro partecipazione al programma, di fatto, molti sono stati i fan di Uomini e Donne che si sono fatti questa domanda. Su Ida e Riccardo, però, Sossio fino ad ora non si è pronunciato (almeno sui social). Questo messaggio, tuttavia, è arrivato lo stesso al cavaliere di Uomini e Donne. Con un messaggio privato, nello specifico, è stato chiesto al calciatore di dire la sua sulla questione. La sua risposta? Non è certo tardata ad arrivare.

Su Instagram, poche ore fa, a Sossio è stato inviato il seguente messaggio: “Sossio ma di Ida e Riccardo a Temptation Island cosa ne pensi?”. Il volto noto del Trono Over di Uomini e Donne, forse per evitare di accendere la polemica, a questa domanda ha risposto con un secco “No comment”. Al momento, fuori dal date show di Maria De Filippi, Sossio si sta godendo la sua esteta in compagnia di Ursula (conosciuta in televisione). La corte insistente ad Ida e i dissidi con Riccardo a Uomini e Donne sono stati accantonati definitivamente dal cavaliere? Probabile.

Uomini e Donne, è già finita tra Ida e Riccardo? Ecco cosa potrebbe essere successo dopo la fine delle riprese a Temptation Island

Pur essendo andata in onda solo la prima puntata di Temptation Island, la troupe del programma ha già lasciato il villaggio in Sardegna. A riprese finite, però, i fan della trasmissione presenti sui social non hanno potuto fare a meno di notare una cosa: Ida e Riccardo non si seguono più su Instagram (almeno fino a questo momento). La loro storia è forse già arrivata al capolinea? Lo scopriremo presto.