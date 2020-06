Uomini e Donne, Marta Pasqualato va a convivere: chi è il nuovo fidanzato

Sicuramente ricorderete Marta Pasqualato, visto che durante il corteggiamento di Nicolò Brigante a Uomini e Donne si è fatta notare non poco sia per la sua bellezza sia per il suo temperamento (e anche per i duri attacchi alla stupenda Virginia Stablum). Marta non fu scelta da Nicolò che le preferì l’avversaria, con la quale però la relazione s’interruppe quasi subito per incompatibilità caratteriale; non sappiamo come siano andate le cose tra l’ex tronista e la Pasqualato ma lei, davvero presa di Brigante, riuscì a superare la sofferenza del momento e iniziò dopo un po’ di tempo una relazione con Simone Stinà, col quale però si è lasciata da un anno circa. Oggi la bella notizia. Comunicata direttamente da lei assieme al suo nuovo fidanzato interista (lei è juventina, quindi dobbiamo dedurre che si amino davvero…).

Marta Pasqualato e il nuovo fidanzato vanno a convivere: su Instagram l’annuncio

Marta ha pubblicato di recente delle storie Instagram in cui ha raccontato ai suoi fan che ha deciso di fare il grande passo: non convolerà a nozze, non per il momento almeno, ma ha deciso di convivere col nuovo fidanzato, su cui non sappiamo quasi nulla e che finora è comparso in pochissime foto su Instagram. I due hanno parlato di questa nuova decisione dopo aver svelato che avevano già trovato casa ma che purtroppo qualcuno è riuscito a bloccarla prima. Adesso sono ancora alla ricerca di una nuova abitazione e Marta ha raccontato che è un periodo pieno proprio per questo motivo: alterna lo studio e il lavoro sulla tesi con la ricerca della casa che, come il fidanzato ha espressamente richiesto, dovrà avere per forza una stanza per i fumetti. Nerd ci piacciono. Brava, Marta.

Chi è il nuovo fidanzato di Marta Pasqualato? Le foto social della coppia

Qui sotto trovate alcune foto del nuovo fidanzato assieme alla Pasqualato mentre scherzano con due maglie sportive diverse. Come leggerete tra i commenti, qualcuno non sapeva neanche della rottura con Simone Stinà e alcuni, proprio pochi in realtà, l’hanno accusata di cambiare fidanzati troppo velocemente. Marta però è al settimo cielo e di sicuro non ha tempo da perdere con critiche di questo tipo. Tanti auguri a entrambi!