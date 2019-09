Unposted, Chiara Ferragni in lacrime rispolvera un vecchio ricordo (Video)

Unposted, il docufilm sulla vita di Chiara Ferragni. L’influencer rispolvera un vecchio ricordo sui social

Il docufilm sulla vita di Chiara Ferragni ha fatto discutere molto. Dopo l’annuncio ufficiale, Unposted sarà presentato al Festival del cinema di Venezia. Un’occasione davvero incredibile per l’influencer che in questo modo potrà far conoscere a tutti la sua storia, e invitare ad una riflessione sul fenomeno degli influencer. La Ferragni, o la si ama o la si odia, insieme a Fedez fa impazzire sui social ma non mancano polemiche e commenti negativi sul fatto che un documentario sulla vita di un’influencer venga presentato ad una kermesse così importante. Nonostante tutto però Chiara è felicissima di quello che ha costruito e proprio oggi, a pochissimi giorni dalla presentazione ufficiale, la moglie di Fedez ha voluto rispolverare un vecchio ricordo, e lo fa nella sua veste più naturale e senza quegli artifici con cui siamo abituati a vederla: in lacrime.

Chiara Ferragni in lacrime per Unposted: il messaggio sulla sua vita

Il video pubblicato sul suo profilo Instagram risale allo scorso aprile e nei pochi minuti ripresi, la Ferragni si lascia andare alla lacrime. Dopo aver visto per la seconda volta il suo docufilm, Chiara ha voluto immortalare il momento lanciando un bellissimo messaggio. “Oggi è il 24 aprile 2019, siamo in Polinesia. Ho riguardato per la seconda volta il documentario della mia storia. Sono emozionatissima, mi ha fatto piangere tantissimo e spero emozioni anche chi lo guarda. Mi sentivo di registrare questo momento perché è importante e di svolta della mia vita. Sto piangendo ma sono davvero felice“, spiega ancora la Ferragni. Una svolta importante per lei, far conoscere da dove si arriva e cosa si è fatto per raggiungere il successo e fare ciò che si ama non è da tutti, anche se anche qui non si sono risparmiate le critiche.

Chiara Ferragni spiega le sue emozioni per Unposted

Presentare ad un parterre come quello di Venezia il proprio film non è facile per nessuno. Le emozioni sono tante e Chiara Ferragni ha voluto mostrarle su Instagram: “La creazione di questo documentario è stato il progetto più impegnativo a cui abbia mai preso parte. Lascia a qualcun altro raccontare la mia storia e approfondire tutto quello ciò che ho vissuto è stato spaventoso ma logico. […] Spero che questo documentario vi ispiri a seguire i vostri sogni e a credere in voi stessi, contro tutti gli altri“.