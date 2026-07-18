UnoMattina Weekly, gaffe pacchiana di Lorella Boccia che dà la linea al Tg5: video e critiche feroci

Gaffe pacchiana nel corso della puntata di sabato 18 luglio di UnoMattina Weekly, programma in onda su Rai 1: Lorella Boccia è incappata in uno scivolone che è subito stato notato dai telespettatori e rilanciato sui social. Che cosa è accaduto? La conduttrice Lorella Boccia, dopo aver intervistato i cantautori Pierdavide Carone e Martina Attili, ha dovuto cedere la linea al Tg1. Peccato che abbia avuto un lapsus e abbia scandito “linea al Tg5”. Dopo pochi secondi, probabilmente perché dalla regia qualcuno l’ha informata dell’erroraccio, ha fatto dietrofront: “Tg1, scusate. Mi dispiace”.

UnoMattina Weekly, la gaffe di Lorella Boccia: “Linea al Tg5”, ma è su Rai 1

Inutile dire che lo spezzone relativo alla gaffe ha cominciato a circolare sui social e alcuni utenti sono stati spietati nei confronti di Lorella Boccia. C’è chi ha affermato che è “inadeguata” per condurre una trasmissione su Rai 1. Altri invece hanno fatto dell’ironia meno corrosiva. D’altra parte un simile scivolone può capitare, non è accaduto nulla di catastrofico. Certo è che dare la linea citando il Tg della concorrenza fa un certo effetto.

Chi è Lorella Boccia: dalla scuola di Amici alla conduzione su Rai 1

Lorella Boccia è nata a Torre Annunziata il 27 dicembre 1991 ed è una ballerina e conduttrice. Ha raggiunto la popolarità televisiva partecipando come danzatrice alla dodicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. È stata la prima ballerina italiana ingaggiata nel film Step Up: All In.

Oltre a danzare, ha avviato una proficua carriera da conduttrice che l’ha portata al timone di alcuni programmi di rilievo del piccolo schermo tra cui Colorado, Rivelo, Venus Club e Made in Sud. Dal 2025, insieme ai colleghi Fabio Gallo e Giulia Bonaudi, è alla guida di UnoMattina Weekly, trasmissione estiva del weekend della rete ammiraglia Rai.

Per quanto riguarda il fronte privato, dall’1 giugno 2019 è sposata con l’imprenditore e produttore televisivo Niccolò Presta. La coppia ha una figlia, Luce Althea, venuta alla luce il 20 ottobre 2021. In passato il gossip ha in qualche frangente sussurrato di presunte crisi matrimoniali, voci smentite seccamente dai diretti interessati.