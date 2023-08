Unomattina estate, spunta la “frisella di Belen”: Timperi irrefrenabile

Come di consueto, anche questa mattina, 9 agosto, è andata in onda una nuova puntata di Uno Mattina Estate. Una puntata particolare quella di quest’oggi, durante la quale il conduttore Tiberio Timperi si è reso protagonista di un momento che non è affatto passato inosservato agli spettatori a casa. Ma, procediamo con ordine. Tutto è iniziato dal giornalista Domenico Marocchi, che stava parlando di una polemica social su Belen Rodriguez nata la scorsa estate. La showgirl argentina, mentre si trovava in vacanza, aveva postato alcune foto di una fetta di pane con tonno e pomodoro chiamandola “frisella“, proprio come il tipico piatto pugliese, scatenando lo sdegno dei suoi followers.

Ebbene, il giornalista si è riferito a tale polemica rinominandola come “La frisella di Belen“. Al sentire questa denominazione, però, Tiberio Timperi non è riuscito a trattenersi ed è scoppiato improvvisamente a ridere, probabilmente pensando a un doppio senso nascosto nella frase. Inizialmente, Domenico Marocchi ha cercato di ignorare il collega e di continuare la trasmissione, ma poi per lui è stato impossibile far finta di nulla. Con il volto in palese imbarazzo, è stato costretto a fermarsi, tradito a sua volta da una leggera risata al guardare Timberi ridere a crepapelle.

“Però così… se mi inquadrate Timperi davanti”, ha detto Marocchi, per cercare di far capire al pubblico a casa perché aveva dovuto fermarsi. Nel frattempo, infatti, il conduttore è stato inquadrato mentre rideva fino ad avere le lacrime agli occhi, senza proprio riuscire a smettere. Dopodiché, il giornalista ha cercato di riprendere in mano la trasmissione ed andare avanti. Tuttavia, il momento era stato già catturato dai telespettatori e il video è già diventato virale sui social.

"La frisella di Belen" e Timperi scoppia a ridere #unomattinaestate pic.twitter.com/a5WV5M5nPN — Il Grande Flagello (@grande_flagello) August 9, 2023

Belen Rodriguez: la polemica sulla frisella

La scorsa estate, sui social era scoppiato un vero e proprio caso dopo che Belen Rodriguez aveva pubblicato un immagine in cui si vedono due fette di pane con tonno e pomodoro, con lo sfondo di un bellissimo mare. “Friselle a mare“, aveva scritto a corredo dello scatto, scatenando l’indignazione dei followers. Diversi utenti, infatti, hanno subito fatto notare che il ‘piatto’ mostrato dalla showgirl non poteva assolutamente essere definito in questo modo. Nonostante l’ingenua gaffe, alcuni seguaci si sono scagliati pesantemente contro di lei, portando alla nascita dell’ennesima polemica.