Unomattina, battuta epica sui genitali di Ossini: gelo totale (video)

Imbarazzo totale a Unomattina (Rai Uno) durante la puntata di mercoledì 29 gennaio. In studio è stato ospitato l’immunologo Claudio Franceschi che ha parlato dell’invecchiamento degli organi del corpo umano. A un certo punto, nel corso dell’intervista condotta dal padrone di casa Massimiliano Ossini, l’esperto si è lasciato andare ad una battuta spassosa, ma non proprio in linea, se così si può dire, con il sentiment del pubblico mattutino affezionato all’ammiraglia della tv di Stato. Non appena è stata scandita la battuta che ha riguardato il fallo di Ossini, è calato il gelo. Il conduttore è rimasta basito e senza parole per quanto udito. Spontaneamente ha fatto il gesto del silenzio rivolgendosi al suo ospite che è scoppiato a ridere.

Unomattina: la battuta di Claudio Franceschi, gelo e Ossini totalmente basito

“Abbiamo scoperto che ogni organo ha un suo orologio e che ogni persona ha un organo che è un po’ più vecchio degli altri”, ha spiegato il professore. Ossini ha voluto saperne qualcosa di più ed ha tentato di fare un esempio esplicativo: “Quindi io potrei avere un organo, faccio un esempio…”. A questo punto Franceschi non si è trattenuto e si è infilato nella titubanza dell’intervistatore con una frase che ha reso l’atmosfera in studio ghiacciata: “Speriamo non l’uccello”. Non è uno scherzo, l’esperto ha detto letteralmente ciò.

La faccia di Ossini è stata tutta un programma. Prima ha fatto un’espressione attonita e sconcertata, poi si è portato il dito alla bocca mimando il gesto del silenzio. Franceschi, evidentemente soddisfatto della battuta vivace appena partorita, è scoppiato in una fragorosa risata. Il conduttore ha poi provato a salvare il salvabile, facendo finta di nulla e mandando avanti la conversazione come se nulla fosse accaduto: “Diciamo degli organi, tipo il fegato e così, che potrebbero essere più vecchi…”

dottore: in ogni persona c’è un organo un po’ più vecchio degli altri ossini: quindi ad esempio io che organo potrei avere più vecchio? dottore: speriamo non l’uccello MA COSA C’È NELL’ARIA IN QUESTI GIORNI? 🫨#unomattina pic.twitter.com/J6Dq9Tv3z9 — Estée 🍰 (@esisteunposto) January 30, 2025

Il video rilanciato sui social

L’episodio ovviamente è stato rilanciato sui social, dove diversi utenti si sono chiesti, in modo ironico e facendosi delle risate, che cosa stia succedendo in quei della Rai. Come si evince dal filmato, è bene rimarcare che è vero che la battuta è stata molto esplicita e che non ha lasciato spazio a fraintendimenti, ma è pur vero che è stata scandita in modo goliardico e non volgarissimo. Che ben venga che qualcuno susciti una risata.