Un’altra verità, nuova fiction su Canale 5: la trama

Canale 5 sta per introdurre nel proprio palinsesto una nuova fiction pronta a tenere col fiato sospeso i telespettatori. Si tratta di Un’altra verità, serie di genere drammatico, poliziesco e thriller prodotta in Francia. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla miniserie franco belga che ha debuttato nell’estate 2021 in Belgio e lo scorso autunno su France 2.

Un’altra verità, fiction franco belga: le anticipazioni

La trama della nuova fiction di Canale5, Un’altra verità, è abbastanza intricata. La serie debutterà su Mediaset al posto di Viola come il Mare.

Lo sceneggiato, ambientato nel 2019, il cui titolo in lingua originale è J’ai Menti, racconta la storia di Audrey Barreyre, una donna che lavora come avvocato a Parigi, sposata con Jean da cui ha avuto un figlio, Louis. Nel passato di Audrey c’è un trauma. La donna si porta addosso il peso di essere l’unica sopravvissuta ai crimini di un pericoloso serial killer, denominato assassino di Itsas. Quest’ultimo ha commesso numerosi delitti all’inizio degli 2000, più di 15 anni prima dei fatti raccontati nella serie, a Biarritz, in Francia, nei Pirenei Atlantici.

Improvvisamente il passato oscuro di Audrey riemerge in modo violento. Nel litorale dei Paesi Baschi viene infatti rinvenuto il cadavere di una ragazza. La protagonista, nonostante non si abbiano le sue tracce da anni e anni, è subito indotta a pensare che l’autore dell’omicidio sia proprio l’assassino di Itsas. Il motivo? Al collo della povera giovane vittima viene trovata una particolare collana. Il gioiello rievoca in Audrey ricordi, purtroppo, indelebili. Si tratta infatti della stessa collana che il killer, nel lontano 2003, le aveva strappato dal collo poco prima che lei riuscisse a fuggire e salvarsi.

Audrey decide quindi di andare a Biarritz per indagare a disposizione dei genitori della vittima. Purtroppo però, per aiutare le forze dell’ordine a far luce sulla vicenda, la protagonista è costretta a riesumare il suo passato pieno di bugie. All’epoca dei fatti, nel 2003, l’ancora adolescente Audrey ha infatti mentito alle autorità per proteggere il suo fidanzato di allora.

Il castello di bugie messo in piedi dalla protagonista ha avuto serie conseguenze. Un uomo, accusato dalla polizia di essere l’assassino di Itsas, si è tolto la vita in cella. Poco dopo un’altra ragazza è stata poi uccisa brutalmente, probabilmente dal vero killer, probabilmente ancora a piede libero. Il castello di bugie di Audrey, che ha resistito per oltre 15 anni, è così destinato a crollare.