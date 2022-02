Al Teatro Nuovo di Dogana è andata in scena la finale di Una voce per San Marino, il contest musicale che organizzato per scegliere chi dovrà rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest. Tra i partecipanti in gara c’è stato Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne nonché ex volto de L’Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vip. Il pugliese da mesi sta provando a sfondare in ambito musicale e al Festival di San Marino si è presentato con il brano Mi ricordo di te (Adrenalina). Peccato che l’esibizione sia stata criticata ferocemente sui social da molti utenti. Non solo: a lanciare una stoccata al tarantino c’è stata anche Ana Mena, reduce dal Festival di Sanremo 2022. Ma perché la spagnola ha pungolato Monte? E che cosa ha detto?

Le frizioni tra Monte e Ana Mena sono iniziate mesi fa, quando Amadeus ha annunciato i big scelti per Sanremo. Tra questi, come è noto, c’era la cantante iberica, la cui presenza ha innescato le critiche del tarantino. Così si pronunciò Francesco: “Ma non era il Festival della Canzone Italiana?. Non dovrebbero essere tutti cantanti italiani? Con tutti i cantanti italiani che ci sono, che ci provano, che si impegnano e che faticano, lo trovo poco rispettoso e fuori regolamento. Ricordo che gli artisti stranieri non potevano essere in gara, ma solo esibirsi come ospiti… è cambiato qualcosa rispetto a noi italiani?”.

Amadeus gelò l’ex tronista, ricordandogli che a Sanremo c’è l’obbligo di cantare in italiano ma non che tutti i big in gara debbano essere originari del Bel Paese. Monte, non pago, quando prese avvio il Festival, sui suoi profili social si inventò dei sondaggi chiedendo se gli utenti preferissero il suo brano o quelli di alcuni musicisti in gara, tra cui Ana Mena. Ricevette una sonora bocciatura dai suoi stessi fan. Si arriva così a Una voce per San Marino…

Dopo la performance del pugliese, Ana Mena si è ‘vendicata’. Poco dopo che il cantante ha posato il microfono, avendo dato vita a un’esibizione non proprio eccelsa, la spagnola su Twitter ha cinguettato un ironico: “Ahahahah sto volando”. Nessuna menzione su Monte ma con ogni probabilità la sua risata sguaiata virtuale è stata proprio indirizzata a Francesco.

Hahahahahaha sto volando — Ana Mena (@AnaMenaMusic) February 19, 2022

Una voce per San Marino, i cantanti in gara

La serata è stata presentata da Senhit e Jonathan Kashanian.Questi gli artisti in gara con i rispettivi titoli dei brani.