Si è conclusa la rassegna musicale Una voce per San Marino che ha decretato quale sarà il cantante che rappresenterà il piccolo stato all’Eurovision Song Contest 2022. A staccare il pass per la kermesse europea è stato Achille Lauro. Il cantautore non ha tradito le aspettative. Infatti era lui il super favorito della vigilia. Con il brano ‘Stripper’ ha così vinto la prima edizione di ‘Una Voce per San Marino’ e parteciperà come rappresentante della Repubblica del Titano all’Eurovision, in programma dal 10 al 14 maggio a Torino.

L’artista romano è stato scelto da una giuria guidata da Mogol durante la serata finale al Teatro Nuovo di Dogana. Senhit e Jonathan Kashanian hanno presentato l’evento. Al secondo posto il dj Burak Yeter con Alessandro Coli (tra i big con ‘More than you’), terzo l’emergente Aaron Sibley dal Regno Unito (‘Pressure’)

All’Esc, Lauro ‘sfiderà’ tra gli altri i vincitori del Festival di Sanremo 2022, vale a dire il duo composto da Mahmood e Blanco, portacolori dell’Italia con ‘Brividi’. Anche Achille ha preso parte alla kermesse canora ligure piazzandosi al 14esimo posto con ‘Domenica’.

Ospiti di Una voce per San Marino sono stati Albano Carrisi e Mirko Casadei per un omaggio al padre Raoul. La partecipazione al concorso era aperta a big ed emergenti “senza limitazioni di cittadinanza e di scelta della lingua nell’interpretazione del brano presentato per il concorso”.

Tra i big in gara anche Valerio Scanu, Ivana Spagna, Alberto Fortis con il batterista della Formula 3 Tony Cicco e la band romana Deshedus, l’ex tronista Francesco Monte, Cristina Ramos, vincitrice di ‘Got talent Espana’ e ‘La Voz Mexico’, Matteo Faustini, vincitore del Premio Lunezia per le “nuove proposte” di Sanremo 2020, e la ‘wild card’ Fabry & Labiuse feat. Miodio, primi partecipanti per San Marino all’Eurovision nel 2008.

Avrebbe dovuto esibirsi anche il rapper Blind, fra i protagonisti di X-Factor 2020, ma è stato costretto a rinunciare in extremis all’evento per dei problemi di salute. Nove i cantanti emergenti in gara: oltre a terzo classificato Aaron Sibley, ecco Camille Cabaltera, Basti, Vina Rose, Alessia Labate, Mericler (Maria Chiara Leoni), Kurt Cassar, Elena & Francesco Faggi, Mate.

Da segnalare l’ironia social di Ana Mena su Francesco Monte, che aveva criticato la presenza della cantante iberica al Festival di Sanremo.

