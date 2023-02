Francesco Monte è stato eliminato da Una voce per San Marino. Per l’ex tronista di Uomini e Donne, nonché ex concorrente di reality show, è andato in frantumi il sogno di partecipare al prossimo Eurovision Song Contest. Il festival europeo quest’anno si terrà a Liverpool, ma si sarebbe dovuto svolgere in Ucraina. Il rappresentante dell’Italia sarà come sempre il vincitore del Festival di Sanremo, dunque quest’anno sarà Marco Mengoni. San Marino invece fa delle selezioni e ci sono anche tantissimi artisti italiani che si presentano alle selezioni. Tra questi c’era anche Francesco Monte che ha presentato il suo brano Eklissi.

La sua canzone aveva convinto la giuria ed è arrivato in semifinale, ma ieri sera si è dovuto fermare. Francesco Monte non sarà all’Eurovision 2023: non è rientrato tra i quattro finalisti della seconda semifinale. Sono più di cento infatti i candidati che hanno raggiunto la semifinale, al punto da costringere gli organizzatori a dividerli in ben quattro semifinali. In ogni semifinale pare vengano scelti 4 finalisti che si sfideranno poi nella serata di sabato 25 febbraio, dove verrà scelto il rappresentante di San Marino all’Eurovision 2023.

La canzone Eklissi non ha convinto la giuria, però, così Monte non sarà in finale sabato sera. Ci saranno invece di sicuro altri artisti italiani. Si giocherà la finale Deborah Iurato, ex Amici, che ha passato la prima semifinale. Nella stessa semifinale a cui ha partecipato Monte, invece, sono stati scelti come finalisti gli Eiffel 65, papabili vincitori del concorso, così come Ellynora (ha partecipato ai casting di Amici) e Le Deva, gruppo musicale formato da Verdiana Zangaro e Greta Manuzi, anche loro ex Amici, e Roberta Pompa.

Dei tanti artisti italiani candidati per San Marino restano in gara questi appena elencati ma non solo. Ci sono altre due semifinali in programma con tantissimi altri volti noti: Lorenzo Licitra, Manuel Aspiti, Massimo Di Cataldo e Andrea Agresti, Moreno, Roy Paci, Thomas e tanti altri. Chi rappresenterà San Marino agli Eurovision 2023 di Liverpool? L’anno scorso era stato scelto Achille Lauro, quest’anno gli scommettitori puntano tutto sugli Eiffel 65.