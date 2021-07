Una voce per Padre Pio, Albano e Romina: qualcosa va storto, la reazione

Rai Uno non rinuncia al gossip. E nemmeno Albano e Romina: l’esibizione, le battute e la non risposta del pubblico

Tra i protagonisti di Una voce per Padre Pio (Rai Uno), ci sono stati Albano Carrisi e Romina Power. Inutile dire che il focus, quando sono saliti assieme sul palco, si è spostato rapidamente dall’evento al gossip. Anche perché l’ex coppia ci ha messo del suo per alimentarlo. Non solo: durante l’esibizione dell’intramontabile brano ‘Ci sarà’ qualcosa non è andato come sperato dall’artista pugliese che non è riuscito a far presa sul pubblico presente.

Albano si è presentato sul palco prima dell’ex moglie. Prima ha cantato in solitaria, poi ha raccontato a Mara Venier di essere stato confessato e di aver ricevuto la Comunione da Padre Pio quando aveva “undici o dodici anni“. Spazio quindi al duetto con la Power che, non appena si è presentata in scena, lo ha stuzzicato. “Come va da queste parti? E il cuore?”, la domanda per rompere il ghiaccio posta da Romina. “Bene, bene grazie a Dio”, la replica con il sorriso dell’ex.

Dopo lo scambio di battute, che naturalmente ha ‘stimolato’ il pubblico da casa – che si è riversato su Twitter per commentare l’incontro -, ecco il tanto atteso duetto sulle note di ‘Ci sarà’. Peccato che ad un certo punto Carrisi, come spesso accade nei concerti, ha smesso di cantare, puntando il microfono verso gli astanti. E qui qualcosa è andato storto visto che il gesto non ha avuto l’effetto sperato da Albano. “Ma non canta nessuno, Padre Pio così si arrabbia”, ha ironizzato il 78enne pugliese. Finita qui? No…

Dopo un paio di strofe Carrisi ci ha riprovato ma ancora una volta non ha avuto il riscontro desiderato. “We coristi, date una mano”, ha detto ai membri del coro. Poi c’è stato l’ultimo siparietto con Romina. “Un modo più umano per dirsi…”, lo ha imboccato la Power. Albano ha fatto il finto tonto: “Mai sentita questa canzone”. Il gioco è bello quando dura poco e infatti il cantante ha liberato un assolo da applausi: “Ti aaaaamooooo!” Chissà che ne ha pensato della gag Loredana Lecciso.

Una voce per Padre Pio, i dettagli dell’evento benefico

L’edizione 2021 di Una voce per Padre Pio è stata trasmessa da Rai Uno e abbinata a una campagna di raccolta fondi, sostenuta da Rai per il Sociale, a supporto dei progetti di “Una Voce Per Padre Pio Onlus”. Componendo il numero di sms solidale 45531 fino all’11 luglio si potrà sostenere l’associazione donando 2 euro con un sms da cellulare Wind3, Tim, Vodafone, Iliad, Postemobile, Coopvoce e Tiscali oppure 5 euro con una chiamata da Rete Fissa, Twt, Convergenze e Postemobile e, infine, da 5 a 10 euro da rete fissa Tim, Vodafone, Wind3, Fastweb, Tiscali.