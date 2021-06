Albano e Romina: le parole della Power che hanno infastidito la Lecciso

Nonostante i numerosi appelli di Albano Carrisi sembra sempre più lontana la pace tra Romina Power e Loredana Lecciso. Le due continuano ad ignorarsi in privato ma a punzecchiarsi pubblicamente. Stando ad alcune indiscrezioni riportate da Novella 2000 la soubrette leccese non avrebbe gradito le recenti dichiarazioni dell’artista americana.

“Io e Albano sul palco siamo sempre gli stessi, è ancora molto divertente lavorare con lui. Poi certo fuori sono cambiate molte cose, ma sul palco no. Forse è per questo che il pubblico ci vuole così bene. Spero di non finire la vita sola da un punto sentimentale”, ha fatto sapere in tv Romina Power. Parole che, secondo quanto scrive l’esperto di gossip Ivan Rota, avrebbero infastidito parecchio Loredana Lecciso…

La showgirl pugliese non ha mai nascosto di essere molto gelosa del suo Albano Carrisi, con il quale fa coppia fissa – tra alti e bassi – da oltre venti anni. Più volte è stata turbata da certe parole di Romina e ancora oggi Loredana non riesce a digerire alcuni comportamenti della Power.

Il rapporto di Albano e Loredana Lecciso è cambiato

Gossip a parte, sembra procedere a gonfie vele la relazione tra Albano e Loredana Lecciso. Complice l’emergenza Coronavirus il rapporto tra i due si è rafforzato parecchio e oggi sono più che mai complici e inseparabili. La stessa Loredana in un’intervista alla stampa ha spiegato che il rapporto oggi è diventato più forte e granitico.

Albano e la Lecciso sono di comune accordo anche per quanto riguarda le scelte dei figli: Jasmine, 20 anni, e Albano Junior detto Bido, 19. La coppia condivide gli stessi ideali e valori ed è riuscita a trovare una voce sola per quanto riguarda l’eduzione dei ragazzi.

Dopo la ritrovata armonia con Albano Carrisi Loredana Lecciso ha abbandonato la carriera nel mondo dello spettacolo. Da anni viene contattata dalla produzione del Grande Fratello Vip ma la diretta interessata ha sempre preferito declinare l’invito e concentrarsi sulla famiglia.

Intanto Albano e Romina si apprestano a diventare nonni per la terza volta. Cristel è incinta di una bambina che nascerà a settembre dopo i piccoli Kay e Cassia, nati rispettivamente nel 2018 e nel 2019.

La giovane è sposata dal 2016 con il miliardario croato, ma di origini cilene, Davor Luksic. Moglie e marito vivono a Zagabria. Cristel non ha mai avuto un buon rapporto con Loredana Lecciso. Al contrario Jasmine va molto d’accordo con Romina.