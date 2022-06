Una voce per Padre Pio: Albano annuncia il ritiro, Mara Venier lo sbugiarda

A Una voce per Padre Pio, Albano ha provato a lasciare intendere che tra qualche mese potrebbe ritirarsi a vita privata. ‘Ha provato’, ma senza riuscirvi perché Mara Venier, che ha timonato l’evento benefico trasmesso in prime time su Rai Uno, lo ha prontamente e simpaticamente sbugiardato. Lo spassoso botta e risposta tra la conduttrice veneta e il cantante di Cellino San Marco ha avuto luogo dopo che quest’ultimo si è esibito ed ha ricordato la sua non più verdissima età. Il prossimo 20 maggio spegnerà 80 candeline. E quindi? E quindi forse è arrivato il momento di ritirarsi dalle scene, ha sussurrato lo stesso artista pugliese, provocando una spontanea reazione della Venier la quale non ha creduto a una singola parola relativa al presunto addio alle scene.

Albano ha spiegato che nutre il desiderio di arrivare in forma al suo ottantesimo compleanno così da poter fare ciò che ha sempre fatto. Ossia? Ma naturalmente “cantare”, ha chiosato il musicista per poi aggiungere che, chissà, forse, in quel giorno sfodererà la sua ultima performance canora pubblica per poi ritirarsi.

“Magari chiudo la mia carriera là”, ha dichiarato. ‘Zia Mara’ non ha nemmeno fatto finta di credere che si trattasse di un annuncio con un fondo di verità. E infatti ha subito chiarito di non pensare in alcun modo che Carrisi possa davvero congedarsi dal pubblico nel 2023. “Ma va, da quanti anni lo dici? Dici chiudo chiudo, ma poi…”, ha sottolineato ridendo la conduttrice. E ancora: “Anche io dico sempre che lascio Domenica In e poi sto sempre lì. Finché ce la facciamo andiamo avanti…”.

L’ex marito di Romina Power non ha nemmeno provato a smentire la presentatrice e si è lasciato abbracciare sul palco, facendo un risolino. Altrimenti detto non c’è alcun ritiro all’orizzonte per Albano, nonostante lui medesimo abbia provato a far germogliare la voce: finché c’è la salute e l’energia – in questo momento fortunatamente Carrisi dispone di entrambe – si continua, la pensione può attendere.

Una voce per Padre Pio, critiche per l’età degli ospiti

Sui social, alcuni telespettatori che hanno seguito l’evento hanno fatto piovere qualche critica. Motivo? Hanno mugugnato sull’età media degli ospiti, sostenendo che si poteva mixare meglio il cast, chiamando qualche giovanotto in più sul palco.