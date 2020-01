Una Vita, Ursula in prigione: il gesto di Telmo, minacce di morte

Anticipazioni Una Vita: Ursula finisce in carcere con l’accusa di omicidio, Telmo non abbandona la dark lady

Ursula finisce in prigione nelle prossime puntate di Una Vita. Il pubblico di Canale 5 vedrà la dark lady di Acacias accusata di omicidio. Il motivo? Vedremo fra Guillermo perdere tragicamente la vita e a trovare il suo corpo è proprio Telmo. Quest’ultimo è sconvolto della morte del suo mentore e non riesce a darsi una spiegazione. Nel frattempo, Mendez non è convinto che dietro questo omicidio ci sia proprio la mano di Ursula, già accusata in passato dei vari delitti ad Acacias. Non solo, Fabiana testimonia contro l’ex istitutrice, rivelando di averla vista litigare con Guillermo. Tutto accade ovviamente a causa di un piano messo in atto da Samuel. Dunque, vedremo la Dicenta finire in carcere. Ma vi anticipiamo che, questa volta, Ursula è davvero innocente. Non è, infatti, lei la colpevole dell’omicidio del mentore di Telmo. Ma come reagisce il prete di fronte all’accusa nei confronti della sua domestica? Ebbene i telespettatori vedranno il sacerdote disposto a tutto pur di salvarla e di far finire in carcere il vero responsabile della morte di fra Guillermo.

Una Vita trame prossime puntate: Filo è l’assassino, Agustina conosce la verità

Chi uccide fra Guillermo? A mettere fine alla vita dell’uomo è Filo, criminale al servizio di Jimeno Batán. Vi avevamo già anticipato che a finire sotto accusa è proprio Ursula e oggi vi riveliamo che Telmo non perde tempo, tanto che inizia immediatamente a indagare. Il commissario Mendez non crede che questa volta la colpevole possa essere la Dicenta, ma non ha comunque prove per dimostrare il contrario. E mentre Telmo indaga su quanto accaduto per mettere in salvo Ursula, vedremo Agustina in grande difficoltà. Infatti, la domestica viene incitata da Fabiana a confessare a Lucia di aver visto un uomo entrare di nascosto nella chiesa, proprio il giorno in cui è stato ucciso Guillermo.

Trame Una Vita Canale 5: Telmo pronto a tutto pur di salvare Ursula

Per la prima volta Ursula ha dalla sua parte una persona che ci tiene davvero a lei. Le anticipazioni di Una Vita vedono Telmo e Lucia mettere in atto un nuovo piano. Agustina non ha alcuna intenzione di testimoniare con la polizia, poiché Filo l’ha già minacciata di morte. Dunque, i due innamorati devono fare in modo che la domestica riconosca l’uomo come colpevole dell’omicidio in maniera celata. Alla presenza di Mendez, Agustina si dice certa della colpevolezza di Filo, non appena vede quest’ultimo in strada. Ursula riesce così a uscire dal carcere? Dalle anticipazioni sappiamo che lo strozzino Jimeno Batán non se ne sta con le mani in mano.