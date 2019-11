Una Vita anticipazioni, un omicidio agita Acacias: Ursula arrestata

Anticipazioni Una Vita: ad Acacias avviene un nuovo omicidio

Un nuovo omicidio pone fine alla tranquillità di Acacias, nel corso delle prossime puntate di Una Vita. Un colpo di scena inaspettato per i telespettatori, che vedranno come unica indiziata del delitto Ursula. Scendendo nel dettaglio, a perdere la vita è frate Guillermo, il mentore di Telmo. L’uomo cerca di aiutare il prete a trovare la retta via, in una situazione abbastanza confusa. In particolare, il sacerdote confessa a Guillermo che Espineira ha minacciato di far del male a Lucia. Il frate, di fronte a questa rivelazione, parte per andare a parlare con il priore. Quest’ultimo, però, rivela all’uomo alcuni particolari su Telmo di cui non era ancora a conoscenza. A questo punto, Guillermo torna nuovamente ad Acacias e rimprovera il prete per non avergli detto la verità e lo invita a farlo il più presto possibile, così potrà aiutarlo. Telmo ascolta il consiglio del frate, a cui racconta tutto ciò che ha scoperto su Samuel. Dopo aver ascoltato le sue parole, Guillermo chiede al prete di far chiarezza sui suoi sentimenti.

Una Vita anticipazioni: Telmo trova il corpo senza vita di frate Guillermo

Guillermo consiglia a Telmo di far chiarezza sui suoi sentimenti e di liberarsi degli abiti sacerdotali se prova qualcosa per Lucia. Ursula teme che il prete possa davvero prendere in considerazione questa mossa e così affronta il frate. Nel frattempo, Telmo decide di lasciare Acacias per un breve viaggio e quando fa ritorno a casa si ritrova di fronte a una scena sconvolgente. Il prete trova il corpo senza vita del frate! Grande disperazione per Telmo, che non capisce chi possa aver commesso un gesto così crudele. Guillermo è stato ucciso e il commissario Mendez inizia a interrogare tutte le persone a lui vicine. Dopo vari interrogatori i sospetti cadono su Agustina, la quale sembra essere a conoscenza di qualcosa di importante. Ma Mendez fa una scoperta che dà una svolta decisiva alle sue indagini.

Anticipazione Una Vita: frate Guillermo ucciso, Ursula viene arrestata

Mendez scopre che il giorno in cui Guillermo è morto Ursula aveva scelto di affrontarlo. Il commissario intuisce che tra i due c’è stata un’accesa discussione e i sospetti non possono non cadere sulla Dicenta, visto il suo passato turbolento. Viene così effettuata una perquisizione tra gli oggetti personali dell’ex istitutrice. Dopo ciò, Ursula viene arrestata come unica indiziata per l’omicidio di Guillermo. Vi anticipiamo, però, che non è la Dicenta la vera responsabile del delitto!