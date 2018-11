Una Vita, un misterioso personaggio tormenta Ursula: è Cayetana?

Anticipazione Una Vita, Ursula spaventata: una persona incappucciata la tormenta

Nelle prossime puntate di Una Vita un misterioso personaggio arriva ad Acacias, con lo scopo di tormentare Ursula. Ma di chi si tratta? L’ex governante inizia a credere che dietro alcuni fatti strani che accadano nel piccolo quartiere ci sia Cayetana. Il tutto prende inizio quando la Dicenta assume Carmen per aiutarla a vegliare su Jaime Alday, il quale ricordiamo è rimasto ferito dall’incendio divampato nella casa di Cayetana. Ed ecco che Blanca fa una scoperta agghiacciante, Carmen non è altro che l’infermiera che l’ha sottoposta per anni a maltrattamenti mentre si trovava in manicomio. Proprio in questa circostanza, Ursula fa una confessione inaspettata alla figlia. Ursula annuncia a Blanca l’esistenza di Olga, sua sorella gemella. La ragazza rimane pietrificata di fronte a questa rivelazione. A questo punto, l’ex governante le racconta di essere stata costretta a chiudere anche Olga nel manicomio, in quanto non riusciva a prendersi cura di lei a causa delle sue condizioni economiche. Inaspettatamente, Ursula confessa di essersi pentita di questo gesto, poiché sa di aver provocato molta sofferenza in entrambe le sue figlie.

Una Vita anticipazioni: Ursula rivela a Blanca che ha una sorella gemella

Le anticipazioni rivelano, dunque, che presto viene fuori un altro interessante particolare del passato di Ursula. Blanca non è l’unica sua figlia, ma vi è anche Olga. Quest’ultima ha un carattere differente dalla sorella. Nel frattempo, Blanca scopre che la sorella è morta diversi anni fa. Ad Acacias appare improvvisamente un misterioso personaggio incappucciato, che inizia a tenere sotto controllo tutte le mosse di Ursula. Non solo, spedisce all’ex governante alcune monete d’oro e si introduce anche nella sua abitazione, traformando il salotto in un bosco. Ursula e Carmen iniziano a preoccuparsi per quanto sta accadendo. La paura aumenta quando trovano una gabbia per uccelli con le gambe a forma di zampa di gallina. Inoltre, Victor si trova anche lui di fronte a degli strani oggetti alla Deliciosa: dei petali blu messi all’interno di una brocca piena d’acqua.

Anticipazioni Una Vita: ad Acacias 38 arriva un’altra figlia di Ursula, Olga

Ad un certo punto, Ursula inizia addirittura a pensare che Cayetana non sia morta nell’incendio e sia tornata a vendicarsi. Ma piano piano gli indizi la portano verso la verità. Infatti, vedremo la Dicenta confessare a Blanca di essere sicura che ad Acacias sia arrivata Olga. L’ex governante va nella direzione giusta, infatti la figlia compare nel piccolo quartiere spagnolo con l’obbiettivo di farle del male.