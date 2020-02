Una Vita trame, Lolita è la nuova matriarca dei Palacios: scontro con Celia

Anticipazioni Una Vita, Lolita diventa la matriarca dei Palacios dopo la morte di Trini: si accendono gli scontri con Celia

Continuano a esserci grandi colpi di scena nella soap Una Vita. In particolare, nel corso delle prossime puntate in onda sulle reti Mediaset, vedremo Lolita diventare la matriarca della famiglia Palacios. Non solo, la Casado è costretta a mettersi contro Celia, sebbene tra loro ci sia sempre stato un ottimo rapporto. La situazione, però, cambia quando Trini muore. La moglie di Ramon dà alla luce la piccola Milagros e accusa un grave malore, proprio mentre si trova in compagnia di Celia. Quest’ultima, ricordiamo, scopre di essere incinta ma non riesce a portare a termine la gravidanza. Proprio questo la porta ad avere un rapporto morboso con Milagros. A metterle il bastone tra le ruote ci pensa proprio Lolita, che dopo la morte di Trini diventa la nuova matriarca della famiglia Palacios. E mentre tutti soffrono per la tragica scomparsa della Crespo, l’ormai ex domestica si ritrova a dover prendere la situazione in mano per proteggere la sua famiglia. Inaspettatamente, Lolita si ritrova a difendere i suoi cari proprio da Celia, persona di cui si è sempre fidata.

Una Vita puntate italiane, Celia ossessionata da Milagros: Lolita assume una balia

Vi abbiamo già anticipato, qualche giorno fa, che Ramon tenta il suicidio dopo la morte di Trini. Il Palacios, come possiamo già prevedere, non ha la forza di prendersi cura della piccola Milagros. Infastidito dai pianti della neonata, chiede addirittura a Lolita e Antonito di prendersene cura al posto suo. Celia cerca di approfittare della situazione per passare più tempo in compagnia della bambina. Dopo aver informato i Palacios dell’intenzione di Trini di renderla madrina della piccola, Celia riesce ad avere l’approvazione per portarla nella sua abitazione. Con il passare del tempo, Lolita si accorge che Milagros non sta crescendo come dovrebbe e così decide di assumere Fulgencia, sotto consiglio di Fabiana.

Trame Una Vita: Lolita cerca di prendersi cura di Milagros e ostacola i piani di Celia

Assumendo la balia Fulgencia, Lolita riesce a scatenare la furia di Celia, ormai sempre più instabile. La moglie di Felipe umilia la Casado, affermando che non potrà mai essere una signora sebbene abbia sposato Antonito. Ebbene, la Alvarez Hermoso è davvero disposta a qualsiasi cosa pur di tenere con sé la piccola Milagros e inizia a indagare su Fulgencia. Da qui si accendono nuovi scontri tra Lolita e Celia.