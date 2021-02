Una Vita: l’assassino di Samuel torna, Genoveva rischia di essere scoperta

Nelle prossime puntate italiane di Una Vita fa il suo ritorno ad Acacias l’assassino di Samuel Alday. Si tratta di Cristóbal, l’uomo che è in grado di portare alla luce un segreto di Genoveva! Infatti, è proprio Ursula a farlo tornare nel ricco quartiere spagnolo, per vendetta. Ciò accade quando la guerra tra le due dark lady diventa accesa. La Dicenta minaccia continuamente la sua ormai ex padrona, senza ottenere risultati positivi. La Salmeron non ha alcuna intenzione di piegarsi al volere dell’ex istitutrice e così mette in atto un piano davvero inaspettato. Fa in modo che i vicini ricomincino a provare disprezzo nei confronti di Ursula, tirando fuori alcuni suoi scheletri dell’armadio. Uno tra questi riguarda quanto accaduto tempo fa ad Agustina, la quale ha tentato il suicidio.

Nel centro di Acacias Ursula si ritrova a vivere una scena che ha già affrontato con Cayetana: tutti i vicini la umiliano e le mostrano il loro disprezzo. Non solo, viene anche obbligata a lasciare definitivamente il quartiere. Di fronte agli abitanti del posto, Genoveva appare invece come una donna coraggiosa che è riuscita a smascherare Ursula. Felipe, inoltre, è particolarmente orgoglioso di lei. Ma la Dicenta non ha alcuna intenzione di starsene con le mani in mano dopo tale umiliazione, anzi. A questo punto, si reca nuovamente dalla rivale e la minaccia, facendole sapere di aver trovato Cristobal.

Non solo, la informa di aver scoperto un suo grande segreto: l’uomo le ha raccontato come morì Marlén. Fu proprio Genoveva a mettere fine alla vita della sua stessa amica. Di fronte a questa situazione, la Salmeron impallidisce e subito dopo prepara una trappola per Ursula. In particolare, secondo le anticipazioni, Genoveva tenta di avvalersi dell’aiuto di Felipe, che intanto riceve un consiglio da parte della Dicenta. Quest’ultima gli chiede di stare attento alla Salmeron, in quanto lo sta ingannando. L’Alvarez Hermoso, però, non crede alle parole dell’ex istitutrice e la allontana.

A questo punto, Genoveva decide di agire e chiede a Felipe di parlare con Mendez per fermare l’assassino del suo defunto marito. L’uomo finisce in una trappola e viene arrestato! Ursula nega ogni coinvolgimento con Cristobal e, intanto, Felipe e Genoveva appaiono ancora come due eroi di fronte ai vicini.

La Salmeron conquista così un’altra vittoria nella sua guerra contro Ursula, nella quale sembra avere la meglio. Ovviamente la rivalità tra le due non si placa qui; il pubblico si ritroverà ad assistere ad altri colpi di scena.