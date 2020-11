Una Vita, Teresa è morta: che fine ha fatto l’attrice Alejandra Meco

Teresa Sierra è uno dei personaggi di Una Vita più amati di sempre. Ma che fine ha fatto l’attrice Alejandra Meco? Il pubblico ha potuto rivederla nella trama de Il Segreto nel ruolo di Elsa, qualche tempo fa. Dopo di che, i telespettatori non hanno più avuto la possibilità di ritrovare sul piccolo schermo l’amata attrice. Impossibile rivederla a Puente Viejo, visto che la soap opera ha già avuto il suo finale. Ma stesso discorso deve essere fatto per Acacias 38, in quanto qui il suo personaggio ha perso tragicamente la vita. Da poco è tornato in scena Mauro San Emeterio. Insieme a quest’ultimo aveva lasciato il quartiere spagnolo per trovare la serenità, insieme al figlio che portava in grembo. Purtroppo il bambino è morto e poco dopo è toccato proprio a Teresa un destino davvero sconvolgente: dei ladri si sono introdotti nella loro abitazione e l’hanno uccisa! Per tale motivo, Mauro ha fatto il suo ritorno senza la sua amata. Ora, però, il pubblico si chiede che fine abbia fatto l’interprete della vera Cayetana Sotelo Ruz.

Dopo ben 346 puntate in Una Vita e 282 ne Il Segreto, Alejandra Meco non è più tornata sul piccolo schermo. Precisamente l’attrice non ha più preso parte a una serie dall’anno 2019, quando ha concluso il suo percorso a Puente Viejo. Su Instagram ha un profilo molto attivo, attraverso il quale tiene informati i propri fan sulle ultime novità. In particolare, qualche mese fa ha fatto preoccupare tutti annunciando di aver contratto il Coronavirus. Fortunatamente, dopo un periodo difficile, Alejandra è riuscita a vincere contro il virus. Nei giorni scorsi, ha cercato di lanciare un importante messaggio riguardante proprio il Covid-19. In particolare, ha confessato di aver avuto paura inizialmente ad annunciare la sua positività. Pertanto, inizialmente ha taciuto. Detto ciò, ha invitato tutti i suoi fan a seguire e rispettare le regole anti-contagio, cercando di essere responsabili e pazienti.

Alejandra Meco oggi si trova a Madrid e pare non abbia ancora trovato la sua anima gemella. Ama lavorare in teatro, ma in questo periodo, durante il quale tutti i Paesi stanno affrontando la pandemia del Covid-19, non c’è la possibilità di portare avanti i propri progetti. Recentemente ha condiviso sui social il suo nuovo premio. Scendendo nel dettaglio, l’attrice ha fatto sapere al pubblico che la segue di essere stata premiata come ‘Best Supporting Actress’ da Hollywood Blood Horror Festival.