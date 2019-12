Una Vita: un tentato omicidio durante le nozze di Antonito e Lolita

Anticipazioni Una Vita: il matrimonio di Antonito e Lolita interrotto da un grave incidente

Un tentato omicidio interrompe i festeggiamenti del matrimonio di Antonito e Lolita nelle prossime puntate di Una Vita. Le anticipazioni vedono Lucia in pericolo di vita! Il tutto accade quando Espineira scopre che la Alvarado ha intenzione di convolare a nozze con Samuel. Se il matrimonio dovesse esserci, il priore perderebbe l’eredità dei Marchesi di Valmez. Pertanto, Espineira sprona Telmo a conquistare il cuore della ricca ereditiera prima che sia troppo pardi. Il prete, però, sembra non voler più appoggiare il piano del suo priore. Quest’ultimo decide così di passare alle maniere forti, pronto a compiere anche un terribile gesto. Antonito e Lolita, intanto, diventano marito e moglie. I festeggiamenti avvengono all’interno de La Deliciosa, dove lo scagnozzo di Espineira controlla tutti i movimenti della Alvarado. Ed ecco che quando Lucia lascia la festa per raggiungere la casa di Felipe e Celia, l’uomo mette della cera sulle scale del palazzo di Acacias 38.

Trama Una Vita: Espineira vuole uccidere Lucia durante i festeggiamenti

Espineira è pronto ad agire, in quanto teme di perdere per sempre l’eredità di Lucia. Il suo scagnozzo mette della cera sulle scale del palazzo di Acacias 38. Quando la cugina di Celia scende dall’abitazione degli Alvarez Hermoso, per tornare alla festa, non si accorge della cera e rotola giù per le scale, perdendo i sensi. Ad accorgersi dell’assenza di Lucia è Telmo, il quale non perde tempo e la soccorre immediatamente. Il prete interrompe poi i festeggiamenti del matrimonio per cercare Celia e chiedere aiuto. In questa circostanza assisteremo anche a uno scontro tra Telmo e Samuel, poiché quest’ultimo pretende di accompagnare la Alvarado personalmente da un medico. L’Alday proibisce al prete di seguirli.

Una Vita spoiler: Lucia riesce a salvarsi, ma Espineira non vuole fermarsi

Lucia sopravvive alla caduta e non riporta gravi danni. Infatti, la cugina di Celia viene dimessa subito dall’ospedale e può così tornare a casa. Nel frattempo, Samuel intuisce che dietro l’incidente ci sia proprio lo zampino di Espineira. L’Alday intende ora sposare la Alvarado il prima possibile, poiché teme che il priore possa ucciderla. Vi anticipiamo che effettivamente Samuel riesce a salire sull’altare con Lucia, ma qui accade qualcosa di inaspettato.