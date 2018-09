Una Vita: storia tormentata tra il fratello di Cayetana e la figlia di Ursula

Anticipazione Una Vita: nasce una storia d’amore tra Bianca e Samuel

Tra la figlia di Ursula e il fratello di Cayetana nasce una tormentata storia d’amore nelle prossime puntate di Una Vita. Stando alle ultime anticipazioni, è proprio Samuel, figlio di Jaime Alday, a portare Bianca ad Acacias. La giovane si ritrova rinchiusa in un sanatorio e nessuno sa della sua esistenza. Solo la Dicenta è ovviamente a conoscenza della sua posizione. Pur di non far sposare il padre con Ursula, Samuel libera Bianca e la porta in casa sua. Da qui inizia una vera e propria guerra tra l’ex governante e il giovane. Quest’ultimo non ha alcuna intenzione di riportare la ragazza nel sanatorio. Infatti, Bianca dimostra di essere una persona sana di mente, che non ha bisogno di stare all’interno della struttura. Ma perché allora Ursula ha deciso di tenerla rinchiusa per tutti questi anni? Probabilmente lo scopo della Dicenta era quello di proteggerla dai suoi nemici. Presto tra i due ragazzi nasce un certo interesse, che diventa sempre più grande. Ursula ovviamente non è d’accordo con questo amore. Ma non solo, a inserirsi tra loro ci pensa un’altra persona.

Una Vita anticipazioni: il fratello di Cayetana si innamora della figlia di Ursula

Presto ad Acacias la trama della soap vedrà protagonisti Samuel e Bianca. I due si avvicinano sin da subito e il fratello di Cayetana prova immediatamente un certo interesse nei confronti della giovane. Intanto, in casa di Jaime arriva un altro suo figlio, Diego. Anche lui sembra essere particolarmente interessato alla figlia di Ursula. Intanto, Samuel confessa al fratello di sentirsi in imbarazzo quando si trova in compagnia di Bianca. Nel frattempo, quest’ultima inizia a indagare sul passato della famiglia Alday, in particolare sulla scomparsa della moglie di Jaime. Samuel e Diego iniziano presto a non andare più d’accordo, tanto che il secondo decide di abbandonare la casa.

Anticipazioni Una Vita: Ursula trama contro Jaime Alday

Nel frattempo, Ursula tenta in ogni modo di mettere fine alla vita di Jaime. Inizialmente quest’ultimo si ritrova intrappolato nelle fiamme dell’incendio causato proprio dalla Dicenta. Fortunatamente riesce a salvarsi, ma l’ex governante vuole avere la sua eredità. Intanto, Samuel si sente sempre più attratto da Bianca, tanto che decide di regalarle un anello.