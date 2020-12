Una Vita Spagna: Antonito e Lolita vanno via? La proposta del presidente

Le anticipazioni spagnole annunciano una svolta nella vita del Palacios, a cui viene chiesto di diventare ministro: i suoi cari sono orgogliosi di lui, ma non sanno ancora di essere in serio pericolo

Ebbene sì, Antonito e Lolita potrebbero presto lasciare Acacias. Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano che il giovane Palacios riceve una proposta che non può di certo rifiutare. Scendendo nel dettaglio, il presidente Eduardo Dato gli offre la possibilità di diventare ministro! Antonito, dunque, arriva a casa e comunica l’inaspettata notizia ai suoi cari, a cui fa sapere che non aveva torto quando ha iniziato la sua carriera in politica. Il Palacios non può ovviamente nascondere la sua felicità e Lolita appare orgogliosa di lui! La Casado è entusiasta del fatto che sua marito stia ottenendo ciò che si era prefissato e afferma che sia lei che il piccolo Monchito lo sosterranno qualunque decisione prenderà!

Tutta la famiglia accoglie bene la notizia. Ma accade qualcosa di inaspettato: Antonito riceve un dono misterioso da un certo Fausto. Dentro il pacco che trova sul pianerottolo, c’è una clessidra. Nessuno dei membri della famiglia Palacios comprende il significato questo strano oggetto. Antonito dimostra di essere molto curioso e vuole scoprire chi ha deciso di inviargli questo dono. In realtà, non sa ancora di essere finito sotto il mirino di uomini pericolosi. Da quando è entrato nel mondo della politica, il Palacios si è fatto amare dai suoi sostenitori, ma anche odiare da chi non condivide le sue idee.

In particolare, Antonito riesce ad attirare l’attenzione degli anarchici. Il gruppo in questione segue segretamente l’intera famiglia Palacios! Ma cosa hanno intenzione di fare? Nel corso delle puntate che stanno attualmente andando in onda in Spagna, è stato possibile capire che gli anarchici vogliono far del male ad Antonito, colpendo uno dei suoi cari! I colleghi di Fausto, un uomo abbastanza pericoloso, gli promettono che porranno fine alla felicità del giovane deputato. Pertanto, sembra proprio che la clessidra rappresenti una chiara minaccia per Antonito.

La famiglia Palacios è in pericolo, ma ancora non lo sa. Dunque, proseguono con i loro festeggiamenti e Antonito è sempre più convinto di voler diventare ministro. Gli anarchici potrebbero fermare questa sua idea compiendo un atto crudele. Ma il loro piano potrebbe anche andare a monte e così Antonito riuscirebbe a rivestire questo importante ruolo in Spagna. Se il Palacios diventasse ministro, il pubblico potrebbe ritrovarsi costretto a salutare sia lui che Lolita. Da Acacias non potrebbe svolgere il suo lavoro e la Casado potrebbe poi decidere di seguirlo nella Capitale.

Non resta che attendere per scoprirlo e, soprattutto, per capire cosa gli anarchici hanno in mente di fare contro la famiglia Palacios!