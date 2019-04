Una Vita: Samuel scopre che il figlio di Blanca potrebbe non essere suo

Anticipazioni Una Vita: il piano di Samuel e Ursula per dividere Diego e Blanca

Le anticipazioni di Una Vita vedono ancora al centro dell’attenzione il triangolo amoroso composto da Blanca, Samuel e Diego. In particolare, la figlia di Ursula si ritrova costretta a confessare la verità sul bambino che porta in grembo al marito. Il tutto avviene dopo una serie di avvenimenti. Nel corso delle prossime puntate, vedremo Samuel allearsi con la Dicenta per cercare di tenere unita la sua famiglia. Arriva addirittura a prendere una decisione drastica sulla moglie: la rinchiude in casa. Dopo aver scoperto che la giovane aveva intenzione di fuggire con Diego, Samuel si vede costretto a comportarsi in modo troppo duro. Infatti, lo vedremo anche schiaffeggiare Blanca. Nessuno può opporsi a quanto sta accadendo alla figlia di Ursula, che a un certo punto riesce a ottenere nuovamente la sua libertà. Samuel segue il piano ideato dalla suocera e rivela alla moglie di volerla lasciare libera di scegliere se stare insieme a Diego. Ovviamente Blanca corre tra le braccia di quest’ultimo, ma ecco che accade qualcosa di inaspettato.

Una Vita anticipazioni: Samuel separa Blanca e Diego

Come vi abbiamo già anticipato, Diego decide di lasciare Blanca e per rendere il tutto ufficiale si fa trovare pure insieme a Huertas. Ovviamente la figlia di Ursula resta molto male di fronte alla decisione del suo amato ed è costretta a tornare proprio da Samuel. Il piano di quest’ultimo sembra procedere per il meglio, visto che ottiene ciò che avrebbe voluto. L’Alday, però, inizia a mostrarsi ossessivo nei confronti della moglie, a cui fa diverse domande. In particolare, le chiede in continuazione se è sicura che il figlio che porta in grembo sia il suo. Improvvisamente Blanca rivela la temuta verità al marito.

Anticipazione Una Vita: Blanca confessa a Samuel che il bambino che porta in grembo potrebbe non essere suo

Il piano di Ursula e Samuel procede bene, ma l’Alday viene a conoscenza di una verità scomoda. Blanca gli confessa che il bambino che porta in grembo potrebbe essere di Diego. La giovane non sa chi sia il padre del figlio, ma vorrebbe crescerlo insieme al marito. Quest’ultimo non si tira indietro e conferma di voler formare una famiglia insieme a Blanca.