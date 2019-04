Una Vita anticipazioni: Jaime si risveglia, Diego lascia Blanca

Anticipazioni Una Vita: Jaime si risveglia dal coma, Samuel manipola suo padre contro Blanca e Diego

Nel corso delle prossime puntate di Una Vita in onda in Italia assisteremo al risveglio di Jaime Alday. Finalmente il padre di Samuel e Diego riapre gli occhi dopo il coma. Una svolta per i due fratelli, ma anche per Ursula. Quest’ultima teme di perdere tutto ciò che ha a causa del risveglio del marito. Nel frattempo, Samuel si allea con la Dicenta, la quale gli consiglia come agire per poter riavere Blanca tra le sue braccia. Sappiamo bene che la giovane è innamorata del cognato e non riesce più fare a meno di stare con lui. Samuel, inaspettatamente, sotto consiglio di Ursula, permette alla moglie di andare a vivere con Diego. Ma ecco che, intanto, inizia a manipolare suo padre. Il giovane rivela a Jaime quanto sta accadendo ad Acacias, mettendolo al corrente della relazione segreta tra Diego e Blanca. Ovviamente l’Alday non è d’accordo e si schiera subito dalla parte di Samuel.

Una Vita anticipazioni: Diego convinto di essere di nuovo malato lascia Blanca

Dopo aver sequestrato Blanca, Samuel decide di lasciarla libera di scegliere. In realtà, si tratta di un piano studiato da Ursula, disposta a tutto pur di allontanare la figlia da Diego. Nel frattempo, Jaime non è per nulla d’accordo sulla scelta della nuora, in quanto quest’ultimo dovrebbe, secondo lui, stare a fianco del marito. Ma ecco che proprio quando Blanca è convinta di avere finalmente la possibilità di stare insieme al suo grande amore, quest’ultimo fa retromarcia. Diego è convinto di essere di nuovo malato e così si allontana nuovamente da Blanca. Attraverso Jaime, il giovane fa sapere alla sua amata di essere pronto a lasciare da solo Acacias. Per convincerla, Diego si fa beccare tra le braccia di Huertas.

Anticipazione Una Vita: Blanca furiosa con Jaime

Jaime si schiera dalla parte di Samuel e non rivela a Blanca che, in realtà, Diego è nuovamente malato. Pertanto, la figlia di Ursula è convinta che il giovane si sia nuovamente allontanato da lei per colpa del suocero. La ragazza si scaglia, dunque, contro l’Alday Senior, accusandolo di aver portato Diego a lasciare Acacias. Intanto, Blanca torna a casa con Samuel e Ursula, come i due hanno già previsto.