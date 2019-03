Anticipazioni Una Vita: Huertas torna e inizia una storia con Diego

Anticipazione Una Vita: Huertas torna ad Acacias e si avvicina a Diego

Le anticipazioni di Una Vita annunciano il ritorno di Huertas. Stiamo parlando della domestica che in passato riuscì a intromettersi nel matrimonio di Felipe e Celia. La giovane, pronta a tutto pur di far valere i diritti dei lavoratori, si avvicinò all’Alvarez Hermoso. Da questo avvicinamento nacque una relazione clandestina, poi scoperta da Celia. La domestica si dimostrò abbastanza presa dall’avvocato, che però scelse di riconquistare il cuore della moglie. Dopo di che, Huertas lasciò Acacias. Ed ecco che ora torna in scena in altre vesti, del tutto inaspettate. Tutti i vicini sono riuniti nella casa degli Alday, per la presentazione della società di Diego e Blanca. Nel bel mezzo della cena, appare il nuovo rappresentate dei lavoratori, bensì Huertas. Ovviamente i presenti mostrano subito il loro stupore di fronte all’arrivo della giovane, ma è Diego a mostrarsi particolarmente interessato. Nel corso delle prossime puntate, Huertas e Diego si avvicinano inevitabilmente, scatenando la gelosia di Blanca. Le anticipazioni rivelano, inoltre, che la domestica non viene accolta abbastanza bene dai vicini, in particolare da Celia. La donna inizia a tornare indietro nel passato e crede di poter essere di nuovo tradita da Felipe. L’avvocato riesce fortunatamente a rassicurarla.

Una Vita anticipazioni: il ritorno di Huertas mette in dubbio l’amore tra Blanca e Diego

Diego si avvicina subito a Huertas, con cui si lascia anche andare a delle confessioni. Il minore dei fratelli Alday promette a sé stesso di tornare insieme a Blanca. Infatti, decide di mettere la parola fine al loro amore e di restare solo fino alla sua morte. Il giovane non confessa neppure al fratello e alla sua amata di essere nuovamente malato. Nel frattempo, trova consolazione in Huertas, la quale inizia a prendersi cura di lui. Ed ecco che la figlia di Ursula si ritrova ad assistere a una scena inaspettata. Blanca va a trovare Diego e lo trova in dolce compagnia. L’Alday trascorre molti momenti di passione con Huertas e la moglie di Samuel non può non mostrare il suo dolore. Nel vedere Blanca profondamente delusa, Diego non può non dispiacersi. Nonostante ciò, il giovane decide di continuare a vivere lontano da lei.

Anticipazioni Una Vita: Diego inizia una relazione con Huertas, Blanca delusa

Diego decide di mettere la parola fine al rapporto con Blanca e inizia una relazione con Huertas. La domestica torna ad Acacias e inizia a mettere in crisi un altro amore. Ma l’Alday aveva già scelto di allontanarsi dalla figlia di Ursula, sposata con il fratello. Vi anticipiamo, però, che i due cercano più volte di fuggire insieme da Acacias, provocando l’ira di Samuel!