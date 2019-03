Anticipazione Una Vita: Blanca vuole fuggire con Diego, Samuel li scopre

Una Vita anticipazioni: Blanca decide di lasciare Acacias con Diego, Samuel la scopre e la schiaffeggia

Nel corso delle prossime puntate di Una Vita, Blanca decide di lasciare Acacias insieme a Diego e questa sua decisione scatena l’ira di Samuel. Tutto prende inizio quando la ragazza si ammala di mercurialismo, la stessa malattia che ha avuto Diego. A questo punto, Samuel si lascia plagiare da Ursula, la quale gli fa capire che sua moglie ha avuto dei rapporti con suo fratello. L’Alday segue i consigli della Dicenta e cerca di restare tranquillo di fronte a quanto sta accadendo. Nel frattempo, Blanca e Diego si rendono conto di non poter più vivere separati e si scambiano un bacio passionale. A notare il riavvicinamento tra i due è Liberto, che mette subito al corrente Samuel. Ursula, intanto, continua a incoraggiare il genero a combattere per ciò che è suo. Blanca, però, continua a far presente al marito di voler stare insieme a Diego, provocandolo. Ovviamente Samuel non è per nulla d’accordo, ma commette un gesto orribile. Infatti, il giovane Alday schiaffeggia Blanca!

Anticipazioni Una Vita: Samuel tiene Blanca segregata in casa

Dopo aver compreso che Diego e Blanca sono pronti a tutto pur di vivere il loro amore, Samuel diventa una persona diversa. Il giovane dimostra di essere un marito pronto a difendere il suo matrimonio, utilizzando qualunque metodo. Stanco dei continui tradimenti della moglie e sotto l’influenza di Ursula, Samuel diventa sempre più cattivo. Proprio quando capisce che Blanca ha intenzione di fuggire da Acacias con Diego la schiaffeggia e la rinchiude dentro casa. Il primogenito di Jaime non permette, in alcun modo, alla moglie di lasciare la loro abitazione. Non vedendo più in giro la ragazza Leonor, Liberto e Diego iniziano a preoccuparsi. I tre temono che possa essere accaduto qualcosa di grave alla figlia di Ursula.

Anticipazione Una Vita: Diego preoccupato per Blanca chiede aiuto alla polizia

Blanca è segregata in casa. Samuel non ha alcuna intenzione di dare alla moglie alcuna possibilità di fuggire. Diego tenta di tutto pur di mettere in salvo la sua amata, ma non ci riesce. Così va alla polizia, a cui chiede di liberare la ragazza. Le forze dell’ordine, però, non possono fare nulla per aiutarlo, in quanto Samuel è il marito di Blanca.