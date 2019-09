Una Vita, Samuel in rovina: l’Alday ha cattive intenzioni con Lucia

Anticipazioni Una Vita, Samuel cade in rovina: Lucia continua a mostrarsi interessata all’Alday

Dopo l’addio di Blanca e Diego ad Acacias, Samuel finisce in rovina. Nelle prossime puntate di Una Vita, il giovane Alday comprende di non avere una base economica valida. Il ragazzo cerca di trovare una qualsiasi soluzione che possa farlo riemergere ed ecco che approfitta proprio della dolce Lucia. Le anticipazioni rivelano che la cugina di Celia continua a mostrarsi fortemente interessata a Samuel, il quale però sembra non ricambiare. Infatti, più volte Lucia si confida con padre Telmo, rivelandogli di vivere un amore non corrisposto. A cercare di aiutare la ragazza ci pensa proprio il sacerdote, che è arrivato ad Acacias proprio per sorvegliare lei. Quest’ultima ovviamente non conosce la missione del prete, che piano piano inizia a nutrire un forte interesse nei suoi confronti. Proprio per tale motivo, Telmo cerca di proteggerla dalle grinfie di Samuel. I sospetti del prete si rivelano reali quando l’Alday si avvicina a Lucia dopo aver scoperto che è molto ricca.

Una Vita anticipazioni, Telmo cerca di salvare Lucia: lei grande ereditiera finisce nelle grinfie di Samuel

Ben presto, Lucia viene a conoscenza delle sue reali origini. La ragazza scopre di essere figlia dei marchesi Valmez, i quali però furono costretti a tenere nascosta la sua nascita. Il motivo? I genitori di Lucia erano due fratellastri, a cui è stato concesso stare insieme ma senza mettere al mondo dei figli. A questo punto, la cugina di Celia vuole fare luce su quelle che sono le sue vere origini e ad Acacias arriva Joaquin, colui che l’ha cresciuta. Lucia è in possesso di un’enorme eredità e Samuel, in crisi economica, finge di corrispondere i sentimenti della ragazza, la quale gli offre spesso il suo aiuto.

Anticipazione Una Vita: Samuel sfrutta l’interesse di Lucia per riprendersi economicamente

Lucia offre il suo aiuto economico a Samuel, che inizia un rapporto anche con Joaquin, che pare si riveli una persona non del tutto onesta. A cercar di far luce sulle reali intenzioni dell’Alday ci pensa ancora padre Telmo, che cerca informazioni al mafioso Jimeno Batan. Quest’ultimo mette in guardia il prete, consigliandogli di stare lontano da Samuel, in quanto è spesso implicato in loschi affari. Vi ricordiamo che Telmo e Lucia capiscono ben presto di essere innamorati l’uno dell’altra.