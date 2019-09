Una Vita, dopo l’addio di Blanca e Diego nasce un amore impossibile

Una Vita anticipazioni: Blanca e Diego lasciano Acacias, Telmo e Lucia prendono il loro posto nella trama

Ben presto il pubblico affezionato ai personaggi di Una Vita dovrà salutare Blanca e Diego. La coppia, da diverso tempo grande protagonista, lascia Acacias 38 dopo aver superato non pochi ostacoli. Infatti, sono davvero tanti i problemi e le difficoltà che i due innamorati hanno dovuto superare insieme al loro piccolo Moises. Ed ecco che non appena una storia d’amore ha il suo lieto fine ne inizia subito un’altra. Infatti, nel corso delle prossime puntate in onda su Canale 5, vedremo nascere un grande amore. I protagonisti questa volta sono Lucia e Telmo. La prima l’abbiamo già conosciuta: si tratta della cugina di Celia, arrivata da poco ad Acacias. Come tanti altri personaggi, anche la Alvarado porta con sé non pochi misteri. Ed è proprio per questo che vedremo entrare in scena anche Telmo, il nuovo parroco del ricco quartiere. Tra loro scatta qualcosa di davvero speciale, ma ovviamente anche questo inizialmente appare come un amore quasi impossibile.

Anticipazioni Una Vita: nasce un nuovo amore nel quartiere di Acacias

Dopo l’addio di Blanca e Diego, nasce una nuova e appassionante storia d’amore. Padre Telmo arriva, però, ad Acacias con un importante obbiettivo, ovvero quello di tener d’occhio Lucia. Il parroco deve raccogliere per il suo superiore più informazioni possibili sulla cugina di Celia. L’uomo non può non obbedire agli ordini ricevuti e così approda nel ricco quartiere aprendo una nuova e interessante storia. Nessuno sa realmente quali siano le intenzioni del parroco, al quale accade qualcosa di davvero inaspettato. Ebbene Telmo, ben presto, comprende di provare dei sentimenti molto forti nei confronti di Lucia. Naturalmente, l’uomo non si aspettava minimamente che sarebbe accaduto ciò.

Anticipazione Una Vita: Telmo innamorato di Lucia

I sentimenti che Telmo inizia a provare per Lucia non possono che complicare la situazione. Lui arriva ad Acacias proprio con l’obbiettivo di spiare la ragazza, la quale non è assolutamente a conoscenza della reale situazione. Ciò che prova nei confronti della Alvarado lo porta inevitabilmente ad avere problemi nella sua missione. Le anticipazioni rivelano che da qui nasce una storia d’amore davvero appassionante. Non ci resta che attendere per assistere a questa interessante trama.