Una Vita puntate spagnole: Servante e Fabiana si sposano, la proposta

Servante e Fabiana pronti a sposarsi! Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano che l’ex portinaio di Acacias 38 chiede alla madre di Cayetana di diventare sua moglie! Una bellissima notizia per i telespettatori, che da sempre amano questi due personaggi. Infatti, sono due dei protagonisti presenti soap opera spagnola sin dalla prima puntata. Il tutto accade quando Jacinto e Casilda si rendono conto che tra loro c’è qualcosa di più di una semplice amicizia. Ma ecco che Servante e Fabiana iniziano a discutere animatamente, tanto che arrivano a non rivolgersi più la parola. Dopo la lite, infatti, i due non si parlano più. A questo punto Casilda, Lolita e Jacinto tentano di trovare una soluzione affinché Servante e Fabiana possano parlarsi di nuovo e tornare ad avere il rapporto che hanno sempre avuto.

Le anticipazioni delle puntate che sono andate in onda in Spagna in queste settimane rivelano che Fabiana chiede esplicitamente a Servante di andare via, in un momento di rabbia. Ferito di fronte all’atteggiamento dell’amica, decide di vendere la sua parte della pensione Medianoche. I due sono soci del locale da ormai diverso tempo. Fabiana è addolorata dalla notizia che il socio possa realmente vendere la sua parte dell’attività che condividono. Nonostante ciò, l’ex domestica tenta in tutti i modi di nascondere il suo dispiacere di fronte agli altri. Purtroppo Servante riesce addirittura a trovare un acquirente per la pensione!

Fabiana continua a provare dolore per quanto sta accadendo, ma preferisce tacere e nascondere i suoi sentimenti. Casilda e Lolita si intromettono nuovamente in questa situazione e cercano di convincere la loro amica a fare marcia indietro. I tentativi delle due, però, non hanno alcun risultato. Proprio in questa fase della trama, Servante fa la sua proposta di matrimonio a Fabiana! Ebbene sì, l’ex portinaio decide di chiedere all’amica di sempre di diventare sua moglie. Cosa risponde la madre di Cayetana? Fabiana felicissima accetta di sposare Servante!

I due proprietari della pensione Medianoche sono ora pronti a condividere questa lieta notizia con tutti gli abitanti di Acacias. Dunque, un nuovo e inatteso matrimonio sta per essere celebrato nel ricco quartiere spagnolo. Da ormai molti anni, entrambi sono soli. Servante era sposato con Paciencia, la quale poi decise di rifarsi una vita lontano da Acacias. Lì trovò un altro uomo e poi perse tragicamente la vita, lasciando Servante nella disperazione. Ora fortunatamente per l’ex portinaio arriva la felicità.