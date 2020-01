Una Vita, Servante riesce a ritrovare Paciencia? Drammatico epilogo

Anticipazioni Una Vita: Servante pronto a tutto pur di riabbracciare la sua Paciencia

Avviene un risvolto drammatico, nel corso delle prossime puntate di Una Vita, nella storia di Servante e Paciencia. Il portinaio ha da poco scoperto di essere stato tradito dalla sua amata moglie. La verità è uscita fuori quando il Gallo ha iniziato a inviare alcuni telegrammi a Paciencia, attraverso i quali le dichiarava il suo desiderio di vederla. Infatti, più volte, Servante le ha rivelato di avere intenzione di andarla a trovare a Cuba, in quanto ormai da tanto tempo sogna di riabbracciarla. La donna ha deluso non poco il portinaio. Scendendo nel dettaglio, in queste settimane, abbiamo visto Servante ricevere importanti telegrammi da parte della moglie. Con l’aiuto di Augustina è riuscito a leggere le lettere della donna, la quale gli annunciava di aver iniziato una nuova vita insieme a un altro uomo, un cinquantenne mulatto. Di fronte a queste confessioni, il portinaio non si è comunque dato per vinto, tanto che continuiamo a vederlo intenzionato a partire per Cuba.

Servante disperato, trame Una Vita: Paciencia ha ritrovato l’amore con un altro uomo

Fabiana, Casilda e Augustina sono molto preoccupate per Servante. Le tre domestiche hanno cercato di far capire al portinaio che ormai il suo matrimonio con Paciencia potrebbe essere finito definitivamente. La donna ha ritrovato l’amore con un altro uomo e Servante dovrebbe farsene una ragione. Le anticipazioni di Una Vita vedono il portinaio continuare a sperare in un ricongiungimento con la sua adorata moglie e, intanto, cerca di non far diventare quest’ultima la protagonista di nuovi pettegolezzi. Pertanto, lo vedremo vietare a tutti di fare il nome di Paciencia. Non solo, Servante inizia anche a trascurare il suo lavoro. Ed ecco che proprio in questo periodo riceve una notizia davvero inaspettata.

Paciencia muore anticipazioni Una Vita: Servante scopre l’amara verità

Un duro momento per Servante, che riceve una drammatica notizia. Il cinquantenne mulatto, attraverso un nuovo telegramma, gli fa sapere che Paciencia è morta! La donna, durante una tempesta, è stata colpita da un fulmine. Un tragico epilogo per la donna, ma anche per il portinaio. Quest’ultimo, sebbene sia ormai consapevole del tradimento, vive chiaramente una grande sofferenza.