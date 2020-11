Una Vita puntate spagnole: Rosina e Liberto crisi: il gesto inatteso (Video)

Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano un nuovo momento critico per Rosina e Liberto. Nel corso delle puntate in onda questa settimana sul piccolo schermo spagnolo, il Seler dimostra di essere molto angosciato per il suo matrimonio. Il motivo? La madre di Leonor rimprovera il marito di non essere più romantico nei suoi confronti. Non solo, la Rubio ammette di non sentirsi più al centro degli interessi dell’uomo. A questo punto, Liberto deve trovare una soluzione per far ricredere la sua amata e per riportare tutto alla normalità. In Italia il pubblico ha da poco assistito alla riappacificazione dei due innamorati. Infatti, qualche settimana fa, Liberto aveva tradito Rosina con Genoveva! Quest’ultima, tornata ad Acacias per vendicarsi contro coloro che non hanno dato il loro aiuto al defunto Samuel, ha sedotto il Seler, che purtroppo ha ceduto.

A beccare Liberto tra le braccia della Salmeron era stata Casilda, che aveva immediatamente messo al corrente della situazione Rosina. Di fronte al tradimento del marito, la Rubio aveva deciso di mettere fine al suo matrimonio e non solo. La donna aveva anche scelto di lasciare Acacias e di raggiungere sua figlia Leonor in Portogallo. Quando ormai tutti pensavano per Liberto avesse preso la decisione di togliersi la vita, è arrivato il lieto fine. I due sono tornati insieme, mano nella mano, nel ricco quartiere spagnolo. Ma cosa sta accadendo in Spagna?

Liberto non vuole commettere altri errori con Rosina e, soprattutto, non ha intenzione di rischiare di perderla di nuovo. Pertanto, è pronto a compiere un gesto speciale per sorprendere la sua amata e ci riesce! Con la complicità di Servante e Jacinto, decide di preparare un’esibizione, cantando lui stesso un brano spagnolo molto conosciuto. In strada, nel centro di Acacias, il Seler si esibisce di fronte a tutti i vicini. Un gesto inatteso per Rosina, che aveva iniziato ad avere nuovi dubbi sul suo rapporto con il Seler. Dopo l’esibizione, marito e moglie dichiarano apertamente i loro sentimenti. Questa sorpresa ha fatto felice l’interprete di Liberto, Jorge Pobes, che sul suo accounti di Instagram ha deciso di condividere il momento.

Subito dopo, Rosina ringrazia Liberto e compie un altro gesto inatteso. Nella lora abitazione, quella stessa notte, si presenta in salotto con il mantello che lui ha indossato per la sua esibizione e quando lo toglie resta in biancheria intima! A questo punto, è certo che la Rubio abbia definitivamente messo da parte i problemi con il Seler.