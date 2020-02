Una Vita puntate spagnole, il figlio di Lolita sta male: i Palacios disperati

Anticipazioni spagnole Una Vita marzo 2020: il figlio di Antonito e Lolita ricoverato in ospedale

Brutte notizie per Antonito e Lolita, secondo le ultime anticipazioni spagnole di Una Vita. Nel corso di questa settimana, il loro bambino avrà un grave problema di salute e, pertanto, verrà ricoverato in ospedale. In Spagna, i telespettatori hanno da poco visto la coppia allargare la loro famiglia, mettendo al mondo il piccolo Moncho. L’arrivo del neonato porta, naturalmente, tanta felicità nel quartiere di Acacias. Ma, anche in questo caso, non mancheranno i problemi per i poveri Palacios. Proprio in questo periodo, stanno vivendo una certa serenità, dopo le tragedie affrontate negli ultimi anni. Purtroppo le condizioni di salute del figlio di Antonito e Lolita appariranno subito abbastanza gravi, tanto che i medici preferiranno ricoverarlo d’urgenza in ospedale. Chiaramente questa notizia destabilizzerà, non poco, la famiglia Palacios. In particolare, Lolita si ritroverà a vivere delle giornate davvero tristi, in quanto le condizioni di salute del piccolo peggioreranno con il passare del tempo.

Puntate spagnole Una Vita marzo 2020, il figlio di Lolita e Antonito sta male: il piccolo Palacios in gravi condizioni di salute

Nel corso delle prossime puntate spagnole, in onda a marzo 2020, i telespettatori vedranno Ramon accettare che Moncho venga battezzato nell’acqua di Cabrahigo. L’evento non verrà, però, celebrato! Infatti, come vi abbiamo già anticipato, il figlio di Antonito e Lolita inizierà ad accusare gravi problemi di salute. Scendendo nel dettaglio, il neonato avrà la febbre molto alta e verrà così portato in ospedale. Le sue condizioni peggioreranno con il passare del tempo. Ovviamente questa situazione getterà tutta la famiglia Palacios nel panico totale. Lolita e Antonito, con l’aiuto di Ramon, cercheranno intanto una soluzione per salvare il loro bambino.

Una Vita anticipazioni spagnole, i Palacios disperati: le condizioni di salute di Moncho peggiorano

Vi abbiamo anticipato i primi problemi che Moncho dà alla famiglia Palacios. Il piccolo, subito dopo la sua nascita, piange in maniera insistente, tanto che Lolita, Antonito, Ramon e Carmen non sanno più cosa fare. Superata questa situazione, si ritroveranno a vivere una condizione ben peggiore. Le condizioni di salute di Moncho risulteranno abbastanza gravi e la notizia destabilizzerà chiaramente tutti i Palacios.