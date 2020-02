Una Vita puntate Spagna: nasce il figlio di Lolita, ma c’è un problema

Anticipazioni spagnole Una Vita: nasce Moncho, il figlio di Antonito e Lolita

Le ultime anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano la nascita del figlio di Antonito e Lolita. La nuova matriarca della famiglia Palacios darà alla luce il suo primogenito, Moncho. Finalmente i telespettatori, nel corso delle prossime puntate in onda in Spagna, potranno conoscere l’ultimo arrivato. Nonostante tutti saranno felici di fronte all’arrivo del bambino, si presenterà qualche piccolo problema da risolvere. Infatti, vedremo Antonito davvero disperato! Il motivo? Fortunatamente Moncho nascerà sano, ma piangerà molto. Sin da subito, i Palacios si renderanno conto di un particolare alquanto bizzarro: il piccolo riuscirà a tranquillizzarsi solo con l’urlo delle pecore di Jacinto. Pertanto, tutti insieme dovranno trovare una soluzione per cercare di rimediare a questo piccolo problema. Lolita consiglierà, così, ad Antonito il modo giusto per affrontare questa situazione. Ma le anticipazioni spagnole annunciano che questa soluzione potrebbe non essere quella giusta per risolvere il problema legato al pianto di Moncho.

Nasce Moncho, Una Vita trame in Spagna: Antonito disperato a causa del pianto del figlio

Nel corso delle prossime puntate spagnole di Una Vita, nascerà Moncho. Il primogenito di Antonito e Lolita porterà un piccolo problema alla famiglia Palacios. Scendendo nel dettaglio, il piccolo si tranquillizzerà solo con l’urlo delle pecore di Jacinto. Non solo, i Palacios scopriranno che il neonato ha ereditato il pianto dalla famiglia della madre di Lolita. Antonito, a questo punto, si mostrerà disperato di fronte alle ultime scoperte. L’ex domestica consiglierà così al marito di imparare l’urlo delle pecore, al fine di tranquillizzare il pianto del bambino. Vi anticipiamo, però, che neppure questa soluzione riuscirà a risolvere il bizzarro problema del piccolo Moncho.

Puntate spagnole Una Vita, il figlio di Antonito e Lolita: il consiglio di Jacinto

Moncho sarà in salute, ma continuerà a piangere senza sosta. L’urlo delle pecore di Jacinto riuscirà a tranquillizzare il piccolo, portando così Antonito a imparare a imitarlo. I Palacios continueranno ad aiutare il piccolo a tranquillizzarsi, senza però ottenere risultati. A questo punto, Jacinto consiglierà a Ramon di travestirsi da pastore. Non mancheranno, dunque, i momenti divertenti nel corso delle prossime puntate in onda in Spagna.