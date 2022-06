Una Vita puntate dal 12 al 18 giugno: new entry, la scoperta di Genoveva

Le anticipazioni settimanali di Una Vita segnalano che che Fatima scompare e Felipe crede che, prima di andare via, l’abbia derubato. In effetti, Casilda scopre che alcuni oggetti sono spariti anche dalla soffitta. Intanto, Ignacio riesce a trovare per l’avvocato un altro infermiere. Quest’ultimo, però, appare già propenso a lasciare la casa dell’Alvarez Hermoso non sopportando il suo nervosismo. Felipe continua a lamentarsi di Prudencio, il quale decide di andare via. Arriva così un’altra infermiera, Adoracion. Va male anche con lei e Lolita trova Dori. A detta sua, potrebbe essere la persona adatta ad aiutare Felipe. La nuova infermiera viene presentata all’avvocato, che non perde tempo a trattarla male.

Durante una cena in casa Quesada, Genoveva fa continue domande a David. Rimasta sola con Aurelio, fa sapere a quest’ultimo di aver ormai compreso che c’è qualcosa che non quadra e di voler riprendere un ruolo centrale nei loro affari. Il messicano cerca di rassicurarla e crede di essere riuscito finalmente a placare a sua curiosità. Successivamente, dà a David il permesso di poter lavorare come agente di Borsa. Ma Genoveva continua a indagare e cerca di sedurre il nuovo arrivato. David respinge le avance della Salmeron, la quale si giustifica affermando che lo stava mettendo alla prova per verificare la sua fedeltà a Valeria.

Nelle prossime puntate di Una Vita Aurelio, invece, corteggia la ragazza che viene salvata dall’arrivo di David. Poco dopo, Valeria si interessa del triste passato del suo finto marito. Casilda si presenta a casa dei due per fare le pulizie e la donna scopre che questa è un’idea di David, il quale vorrebbe farsi perdonare dopo un litigio. Nel frattempo, Aurelio rivela a Valeria di aver affittato un pianoforte di qualità per la sua esibizione. E Genoveva è sempre più sospettosa! Ruba così le chiavi dello scrittoio del Quesada e trova le lettere scritte dalla ragazza per il marito di Rodrigo, scoprendo che non sono mai state spedite.

Aurelio fa notare a Marcelo che Luzdivina somiglia molto alla sua defunta nipote Sara. Il maggiordomo risponde di non aver fatto caso al particolare, ma appare comunque abbastanza turbato. Su richiesta della giovane cuoca, Marcelo finalmente sembra volersi mostrare più socievole con i domestici della soffitta, tanto che si presenta per fare colazione con loro. Il maggiordomo istruisce la ragazza su come impiattare i dessert e lei gli dimostra la sua gratitudine accarezzandogli la mano.

Fabiana porta nella bottega di Lolita una donna che si presenta come Marina, la mamma di Maria Jose. Manca poco all’inaugurazione della piazza a nome di Antonito, ma Ramon continua a mostrarsi indifferente. Marina offre il suo aiuto a Lolita per l’organizzazione. La Casado, durante la visita della donna, riceve una lettera da parte del partito conservatore. Non mancano le divergenze tra Ramon e Lolita per la cerimonia. In casa Palacios scoppia un nuovo scontro tra suocero e nuora. La Casado, ormai stanca, affida a Marina gli ultimi preparativi per la commemorazione.

Un agente immobiliare vorrebbe fare una proposta di acquisto a Fabiana per la sua pensione. La donna, però, rifiuta senza neanche farlo parlare. Al contrario, Servante vorrebbe prima ascoltare la proposta. Non solo, l’ex portinaio di Acacias 38 si fa dare da Alodia cento pesetas con la promessa che riuscirà a farle avere un clavicordo. Invece, sembra che sia intenzionato a usare quel denaro in tutt’altro modo. Infatti, poco dopo, tenta di convincere i domestici a dargli dei soldi da investire in Borsa.

Nel corso delle puntate in onda da domenica 12 a sabato 18 giugno 2022, Guillermo spiega a Casilda che c’è stato un malinteso e che la persona a cui è interessato è in realtà Azucena. La giovane domestica accetta di aiutarlo a capire come conquistare la figlia di Hortensia. Il ragazzo vuole attirare l’attenzione della nipote di Rosina fingendosi interessato alle poesie. Casilda confessa poi a Azucena di aver dato delle informazioni sul suo conto a Guillermo. Ma la ragazza pensa al suo fidanzato, dal quale non riceve notizie da tempo.

Liberto comprende che non ci sono abbastanza soldi per la ristrutturazione e inizia a pensare a chi potrebbe chiedere un prestito. Dopo di che, confessa a Rosina di essersi fatto prestare dei soldi dalla sua famiglia. Nel frattempo, i Dominguez vanno a pranzo nel nuovo ristorante, invogliando così altre persone a fare lo stesso.