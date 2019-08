Una Vita programmazione: la soap non si ferma a Ferragosto

Una Vita programmazione: la soap spagnola va in onda anche a Ferragosto

Una Vita non si ferma e non subisce, dunque, alcuno stop nella programmazione di Canale 5. A differenza delle altre soap, questa non ha neppure un giorno libero. Infatti, come è possibile vedere nella guida tv, i personaggi di Acacias ci terranno compagnia anche durante la giornata di Ferragosto. Ebbene, questo giovedì 15 agosto, la soap spagnola andrà in onda come sempre. Anzi, entrando nel dettaglio, verrà trasmesso una maxi puntata per il pubblico, andando in ora per più di un’ora: dalle ore 13.35 alle ore 14.55. Con grande sorpresa per i telespettatori che amano seguire le vicende legate ai protagonisti del ricco quartiere spagnolo, neanche questa giornata festiva blocca la soap. Ricordiamo che, invece, Bitter Sweet ha preso una pausa proprio durante questa settimana di Ferragosto. La soap turca con Ozge Gurel tornerà in onda già dal prossimo lunedì. Discorso diverso per Beautiful e Il Segreto. Come vi abbiamo già anticipato, le due telenoveole continueranno la loro pausa estiva fino al 26 agosto.

Una Vita a Ferragosto: anticipazioni sulla maxi puntata del 15 agosto

Nessuno stop per la soap spagnola di Acacias. Subito dopo andrà in onda un film della serie di Inga Lindstrom. Ma cosa accadrà in questa nuova puntata il 15 agosto? Grazie all’aiuto di Riera, Blanca capisce che suo figlio Moises si trova insieme alla stessa persona che aveva assalito lei e Diego durante la fuga in carrozza. Intanto, Samuel, scopre che attraverso un errore commesso da Ursula, potrebbe riuscire a uscire dal carcere risultando innocente. Arturo è sempre più confuso per l’improvvisa scomparsa di Silvia. Quando riceve una sua lettera d’addio, capisce che qualcosa non quadra. Infatti, il colonnello intuisce finalmente che qualcuno potrebbe averla rapita e costretta a scrivere quelle parole.

Una Vita anticipazioni: Flora cerca di salvare Pena e mette in pericolo la sua vita

Nel corso della puntata in onda a Ferragosto, Leonor inizia a pensare che quanto raccontato da Eva su Inigo potrebbe non corrispondere alla verità. Nel frattempo, Lucia parte per Salamanca e Flora offre all’Indiano un accordo. Scendendo nel dettaglio, la ragazza offre all’uomo le chiavi de La Deliciosa affinché lui le prometta di non uccidere Pena. Ma questa promessa non viene mantenuta e non appena l’Indiano giunge nel locale cerca di strangolare il vero Cervera. A questo punto, Flora decide di intervenire per salvare Pena.