Beautiful e Il Segreto non vanno in onda dal 5 agosto: quando tornano

Beautiful e Il Segreto in pausa dal 5 agosto: ecco quando tornano in onda le due soap opera

Entrambe le soap, Beautiful e Il Segreto, subiscono uno stop nella nuova programmazione estiva di Canale 5. Scendendo nel dettaglio, da oggi lunedì 5 agosto, non vanno più in onda. Vogliamo precisare che si tratta semplicemente di una pausa di qualche settimana. Infatti, le due soap torneranno presto a intrattenere il pubblico di Canale 5. Questo stop durerà ben tre settimane. Entrambe torneranno in onda dal prossimo 26 agosto, al solito orario. Per scoprire, dunque, cosa accadrà ai nostri amati personaggi di Los Angeles e di Puente Viejo dovremo attendere qualche settimana. Ad attendere i telespettatori nuovi colpi di scena subito dopo lo stop estivo. Nel frattempo, a prendere il posto delle due soap ci penseranno altre due serie. Stiamo parlando di Una Vita e di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. A farci compagnia ci penseranno, pertanto, i protagonisti di calle Acacias e di Istanbul.

Beautiful e Il Segreto in pausa, Una Vita e Bitter Sweet durano di più

Dal 5 agosto alle 13.40 non va in onda Beautiful su Canale 5, come i telespettatori sono abituati da diverso tempo. Al suo posto viene trasmessa una nuova puntata di Una Vita, che continua fino alle 14.45. Dopo di che, prende inizio Bitter Sweet che, prendendo il posto de Il Segreto, dura fino alle ore 16.45. Questa programmazione dovrebbe esserci fino al prossimo 26 agosto. Una triste notizia per il pubblico che ama seguire le vicende legate ai protagonisti di Los Angeles e di Puente Viejo. Ma anche una grande sorpresa per coloro che comunque non perdono neppure una puntata di Una Vita e della soap turca, che vede protagonista l’attrice Ozge Gurel. Dunque, questa nuova programmazione da una parte accontenta il pubblico e dell’altra lo delude.

Beautiful e Il Segreto, dove siamo rimasti: la lotta in tribunale tra Katie e Bill,

Non ci resta, dunque, che attendere il prossimo 26 agosto per scoprire cosa accadrà alle famiglie Forrester, Spencer e Logan. Abbiamo lasciato Bill e Katie protagonisti della lotta in tribunale per la custodia esclusiva di Will. Quanto sta accadendo divide un po’ tutti i personaggi, in particolare Brooke e Ridge. Ma non solo, tra tre settimane continueremo a seguire le vicende dei protagonisti del piccolo paese di Puente Viejo, con Julieta, Elsa, Maria, Fernando e il resto dei personaggi.