Una Vita, in pausa per Ferragosto: ecco quando torna in onda la soap

Una Vita: la soap spagnola non andrà in onda nella settimana di Ferragosto

Nel corso della settimana di Ferragosto, le puntate di Una Vita non andranno in onda. Dunque, la soap spagnola subisce una pausa estiva di cinque giorni. Il pubblico di Canale 5 è molto affezionato agli abitanti di Acacias 38, ma per una settimana dovranno fare a meno di loro. Ma cosa andrà in onda nella prossima settimana al posto della soap spagnola? Lunedì 13 agosto verrà trasmesso il film “Coco avant Chanel – L’amore prima del mito”. Martedì 14 agosto ci terrà compagnia la commedia “La delicatesse”. Mercoledì 15 agosto andrà in onda la pellicola italiana “Una donna per te”. A seguire, nelle prime ore del pomeriggio di Giovedì 16 agosto verrà trasmesso il film “In amore niente regole”. Infine, al posto della soap spagnola, alle 13.40 di venerdì 17 agosto andrà in onda la commedia “Ti odio, ti lascio, ti..”.

Una Vita anticipazioni, puntate in pausa dal 13 al 18 agosto 2018: quando torna la soap

Teresa e Mauro ci lasceranno per qualche giorno, ma il pubblico di Canale 5 non deve temere poiché il prossimo lunedì 20 agosto tornerà in onda come al solito. Inoltre, i telespettatori assisteranno anche a un altro cambiamento. Infatti, la soap spagnola non durerà più un’ora, come accade dal 6 agosto. Beautiful è stato messo in pausa, ma dal 17 agosto tornerà in onda come di consueto. Nel corso di questa settimana, Acacias è stata l’unica protagonista della prima parte del pomeriggio di Canale 5. Dopo il 20 agosto tutto tornerà come sempre. Nel frattempo, vi annunciamo anche che Il Segreto non subirà alcuna pausa nel corso della settimana di Ferragosto. I cittadini di Puente Viejo continueranno a tenerci compagnia anche dal 13 al 18 agosto.

Una Vita programmazione: dal 20 agosto la soap torna in onda

Ma quali sono i colpi di scena a cui assisteremo nelle prossime puntate della soap che tornerà in onda il 20 agosto? Ancora al centro dell’attenzione vedremo Cayetana e Teresa, che si combattono a vicenda. La dark lady di Acacias arriva addirittura a rivelare la sua vera identità a tutti i vicini. Nel frattempo, Pablo e Leonor riescono e ritrovare la loro serenità.